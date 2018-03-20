ЕС требует от Facebook объяснений относительно использования личных данных 50 млн пользователей

20 марта, 2018, 12:20

Еврокомиссия требует объяснений в компании Facebook относительно несанкционированного использования персональных данных пользователей во время предвыборной кампании Дональда Трампа

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Єврокомисар по вопросам юстиции Вера Юрова назвала "ужасающим" факт, что данные 50 млн пользователей могли быть с легкостью использованы для политической выгоды.

Юрова отметила, что ожидает "большей ответственности в обращении с нашей личной информацией" и что ЕС "использует все юридические меры" для защиты данных граждан.

В то же время телеканал CNBC сообщает, что из-за снижения курса акций Facebook на фоне скандала с использованием данных пользователей за последние сутки состояние Марка Цукерберга сократилось на $6,06 млрд.