ЕС требует от Facebook объяснений относительно использования личных данных 50 млн пользователей
20 марта, 2018, 12:20
Еврокомиссия требует объяснений в компании Facebook относительно несанкционированного использования персональных данных пользователей во время предвыборной кампании Дональда Трампа
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Єврокомисар по вопросам юстиции Вера Юрова назвала "ужасающим" факт, что данные 50 млн пользователей могли быть с легкостью использованы для политической выгоды.
Юрова отметила, что ожидает "большей ответственности в обращении с нашей личной информацией" и что ЕС "использует все юридические меры" для защиты данных граждан.
В то же время телеканал CNBC сообщает, что из-за снижения курса акций Facebook на фоне скандала с использованием данных пользователей за последние сутки состояние Марка Цукерберга сократилось на $6,06 млрд.
- Напомним, 17 марта стало известно, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2106 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных вроде было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предсказания электоральных решений.
- Facebook обвинения отвергает и отмечает, что данные были предоставлены компании Cambridge Analytica пользователями добровольно.
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