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Израиль будет расследовать утечку данных из Facebook

В Израиле начали расследование утечки персональных данных более 50 млн пользователей соцсети Facebook

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Минюст Израиля проверит, не были ли персональные данные граждан страны незаконно использованы с нарушением права на частную жизнь.

По израильским законам, частные сведения могут быть использованы только с заранее обусловленной целью и по согласию самого человека.

Ранее министр юстиции Израиля заявлял, что страна также изучает возможность судебного разбирательства с Twitter в связи с игнорированием соцсетью требований убрать контент, который поощряет терроризм.

Глава и основатель Facebook Марк Цукерберг уже прокомментировал скандал, который разгорается вокруг соцсети, пообещав обеспечить более надежную защиту данных.

Недавно стало известно, что акции Facebook потеряли 1,8% этого утра на торгах Нью-Йоркской биржи из-за скандала, и на 10% с момента начала разоблачений.

  • Напомним, 17 марта стало известно, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных вроде было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предсказания электоральных решений.
  • Facebook обвинения отвергает и отмечает, что данные были предоставлены компании Cambridge Analytica пользователями добровольно.
  • 20 марта Еврокомиссия заявила, что требует объяснений в Facebook относительно несанкционированного использования персональных данных пользователей во время предвыборной кампании Трампа.
  • В результате скандала главу компании Cambridge Analytica отстранили от исполнения обязанностей.
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