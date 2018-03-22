Израиль будет расследовать утечку данных из Facebook

22 марта, 2018, 21:14

В Израиле начали расследование утечки персональных данных более 50 млн пользователей соцсети Facebook

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Минюст Израиля проверит, не были ли персональные данные граждан страны незаконно использованы с нарушением права на частную жизнь.

По израильским законам, частные сведения могут быть использованы только с заранее обусловленной целью и по согласию самого человека.

Ранее министр юстиции Израиля заявлял, что страна также изучает возможность судебного разбирательства с Twitter в связи с игнорированием соцсетью требований убрать контент, который поощряет терроризм.

Глава и основатель Facebook Марк Цукерберг уже прокомментировал скандал, который разгорается вокруг соцсети, пообещав обеспечить более надежную защиту данных.

Недавно стало известно, что акции Facebook потеряли 1,8% этого утра на торгах Нью-Йоркской биржи из-за скандала, и на 10% с момента начала разоблачений.