Против Facebook подали первый коллективный иск из-за масштабной утечки данных

28 марта, 2018, 14:10

В США три пользователя Facebook Messenger подали иск к компании из-за утечки данных 50 миллионов человек, включая списки друзей и телефонных контактов

Как пишет Reuters, они обвинили компанию в нарушении конфиденциальности данных и чтении личной переписки в мессенджере.

В суде штата Калифорния подтвердили поступления коллективного иска, но не раскрыли подробности. К ним могут присоединиться другие пострадавшие от утечки. Пользователи требуют компенсации за причиненный вред, не называя конкретной суммы. Представители Facebook пока не давали комментариев об этом.

Ранее на Facebook уже подал в суд один из акционеров, который пожаловался на снижение акций компании на фоне скандала. Также Федеральная торговая комиссия США начала расследование против соцсети с целью выяснить, какие меры она использовала для защиты личных данных. Facebook могут оштрафовать на 40 тысяч долларов за каждое нарушение.

К тому же до того, как соцсеть уже признала утечку данных и извинилась, разработчик из Новой Зеландии обнаружил, что Facebook следил за звонками и SMS пользователей на Android.

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