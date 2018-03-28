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Против Facebook подали первый коллективный иск из-за масштабной утечки данных

В США три пользователя Facebook Messenger подали иск к компании из-за утечки данных 50 миллионов человек, включая списки друзей и телефонных контактов

Как пишет Reuters, они обвинили компанию в нарушении конфиденциальности данных и чтении личной переписки в мессенджере.

В суде штата Калифорния подтвердили поступления коллективного иска, но не раскрыли подробности. К ним могут присоединиться другие пострадавшие от утечки. Пользователи требуют компенсации за причиненный вред, не называя конкретной суммы. Представители Facebook пока не давали комментариев об этом.

Ранее на Facebook уже подал в суд один из акционеров, который пожаловался на снижение акций компании на фоне скандала. Также Федеральная торговая комиссия США начала расследование против соцсети с целью выяснить, какие меры она использовала для защиты личных данных. Facebook могут оштрафовать на 40 тысяч долларов за каждое нарушение.

К тому же до того, как соцсеть уже признала утечку данных и извинилась, разработчик из Новой Зеландии обнаружил, что Facebook следил за звонками и SMS пользователей на Android.

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  • Напомним, скандал разразился после того, как стало известно, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия для использования в избирательной кампании Дональда Трампа.
  • Правление британской консалтинговой компании Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса.
  • Марк Цукерберг признал, что компания "допустила ошибку".
  • Европейский парламент и правительство Германии также попросили Цукерберга предоставить объяснения в связи с ситуацией со злоупотреблением персональными данными, к которым прибегла компания Cambridge Analytica.
  • Facebook разместила объявление в воскресных выпусках нескольких крупных британских газет, в том числе The Sunday Times и The Observer, в которых от имени Марка Цукерберга извинилась перед пользователями соцсети за подорванное доверие
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