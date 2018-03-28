Против Facebook подали первый коллективный иск из-за масштабной утечки данных
Как пишет Reuters, они обвинили компанию в нарушении конфиденциальности данных и чтении личной переписки в мессенджере.
В суде штата Калифорния подтвердили поступления коллективного иска, но не раскрыли подробности. К ним могут присоединиться другие пострадавшие от утечки. Пользователи требуют компенсации за причиненный вред, не называя конкретной суммы. Представители Facebook пока не давали комментариев об этом.
Ранее на Facebook уже подал в суд один из акционеров, который пожаловался на снижение акций компании на фоне скандала. Также Федеральная торговая комиссия США начала расследование против соцсети с целью выяснить, какие меры она использовала для защиты личных данных. Facebook могут оштрафовать на 40 тысяч долларов за каждое нарушение.
К тому же до того, как соцсеть уже признала утечку данных и извинилась, разработчик из Новой Зеландии обнаружил, что Facebook следил за звонками и SMS пользователей на Android.
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- Напомним, скандал разразился после того, как стало известно, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия для использования в избирательной кампании Дональда Трампа.
- Правление британской консалтинговой компании Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса.
- Марк Цукерберг признал, что компания "допустила ошибку".
- Европейский парламент и правительство Германии также попросили Цукерберга предоставить объяснения в связи с ситуацией со злоупотреблением персональными данными, к которым прибегла компания Cambridge Analytica.
- Facebook разместила объявление в воскресных выпусках нескольких крупных британских газет, в том числе The Sunday Times и The Observer, в которых от имени Марка Цукерберга извинилась перед пользователями соцсети за подорванное доверие
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