Цукерберг заявил, что не собирается в отставку из-за скандала с Facebook и не будет увольнять работников

5 апреля, 2018, 14:59

Марк Цукерберг отклонил призывы покинуть Facebook и уволить сотрудников, заявив, что он берет на себя полную ответственность за утечку данных

Об этом пишет The Guardian.

Он уточнил, что Cambridge Analytica получила данные не 50 млн пользователей, а 87 млн. "Мы идеалисты и оптимисты, но сейчас очевидно, что мы сделали мало. Это было ошибкой, в первую очередь моей - я недооценил опасность и вероятность того, что наши инструменты могут быть использованы другими людьми в ущерб нашим пользователям. Недостаточно просто дать людям инструмент для связи друг с другом, нужно сделать так, чтобы эти контакты были положительные, чтобы ложь и информация, которая может нанести вред, не распространялись ", - сказал Цукерберг.

"В конце концов, это моя ответственность. Так что возникла куча вопросов об увольнении персонала. Я начал это место. Я запустил его. И я отвечаю за то, что здесь происходит", - сказал Цукерберг.

"Я все еще думаю, что я мы можем улучшить нашу работу. Я не собираюсь бросать кого-то в автобусе за ошибки, которые мы здесь сделали", - добавил он.

Он не собирается в отставку и говорит, что по-прежнему считает себя лучшим руководителем для Фейсбук. "Люди учатся на ошибках, и компании тоже. Я думаю, что оценивать нас нужно по тому, как мы пытаемся исправить ошибки и не повтрять их больше".

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Отставки Цукерберга ранее требовал акционер Facebook финансовый контроллер Нью-Йорка Скотт Стрингер. Он руководит пенсионными фондами, которые вложили в акции соцсети $ 1 млрд.

4 апреля Марк Цукерберг пообщался с журналистами по телефонной связи.

Что спрашивали у Цукерберга и как он отвечал

Cora Gutiérrez Madrid: Неплохо было бы, если бы внимание привлекли выборы в Мексике. У нас скоро выборы, фейковых аккаунтов очень много .... Нужна помощь!

Цукерберг: Да - в 2018 году важные выборы будут проходить в США, Мексике, Индии, Бразилии, Пакистане, Венгрии и многих других странах. Мы работаем над тем, чтобы развернуть наши механизмы использования искусственного интеллекта везде, на всех языках.

Yosselin Sanabriia: прошу, не забудьте о Гондурасе!

Zoltan Gyulai: В Венгрии точно работает российская пропаганда и фейк-ньюс. Очень вовремя. У нас выборы через 6 дней.

Victor Sosthenes Lone: Вместо того, чтобы тратить ресурсы на безобидную Россию, лучше бы подумали о том, как поработать над тем, чтобы блокировать группы ИГИЛ, которые набирают добровольцев в США .... Выглядит жалко.

Цукерберг: Мы создали механизмы ИИ (искусственный интеллект), которые автоматически распознают и удаляют 99% контента, имеет отношение к ИГИЛ и Аль-Каиды, и мы успеваем убрать его даже до того, как получаем жалобы на контент такого типа. Всегда можно сделать больше того, что уже сделано, и нам есть, над чем работать в этом направлении, но мы действительно давно уделяем внимание этой проблеме.

Alex Iriqui: Однако, разве вы не продали нашу информацию? Если вы хотите улучшить системы безопасности, прекратите сливать данные о ваших пользователях.

Цукерберг: Нет - мы не торгуем информацией. Мы позволяем рекламодателям показывать вам свою рекламу, но мы не даем им ваши данные.

Alex Iriqui Как скажешь, Марк.

Kiernan Majerus-Collins: Я рад, что Facebook имеет "Агентство интернет-исследований", но на самом деле проблема шире, дело не только в одной стране и в одной компании. Как вы будете менять систему, которая позволила начаться настоящий информационной войне?

Цукерберг: Мы работаем над системой искусственного интеллекта, которая сможет распознавать и блокировать фейки, мы развернем ее на весь мир. Я уже упомянул Францию, Германию, выборы в сенат в штате Алабама, это первые примеры, и будут еще.

Abhishek Singh: Здравствуйте сэр, в Индии такая проблема: Фейсбук используют не по назначению, политические партии накануне выборов создают тысячи фейковый аккаунтов. Ваш искусственный интеллект сможет распознать их, если речь идет о действительно большом количестве фейков?

Mugumya Johnbosco: Благодарю вас за то, что творите прогресс, но я, например, очень обеспокоен тем, что ваши технологии искусственного интеллекта используются в странах типа Германии, России, США. А как насчет стран Африки? Вы их вообще рассматриваете?

George Iosifyan Люди, Марк Цукерберг сделал прекрасную вещь, которую вы все пользуетесь. Да, она несовершенна, но он делает все возможное, чтобы еще больше обезопасить соцсеть. Вам не нравится FB Цукерберга, ну не стесняйтесь - удалите свой аккаунт, перестаньте пользоваться этой соцсетью все вместе и прекретите ныть и жаловаться. Неужели вокруг вас все прекрасно и совершенно, и только один FB подкачал?

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