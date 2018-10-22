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РПЦ требует извинений Константинополя за Украину


фото: tass
Русская православная церковь ожидает, что Константинопольский патриархат "осознает последствия своих действий в Украине" и извинится

Об этом заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков, передает ТАСС.

По словам Волкова, Константинополь должен стать на путь диалога для того, чтобы решить трудную ситуацию с РПЦ.

Он также сказал, что единственной возможностью для начала диалога может быть "осознание ошибочности своих действий Константинопольским патриархатом и принесение извинений за те действия, которые уже нанесли существенный ущерб всему мировому православию".

"Путь, на который стал Константинополь, может стать очень тяжелым для всего мирового православия и для верующих в Украине", - сказал он.

По словам Волкова, Русская церковь будет дальше придерживаться занятой позиции.

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