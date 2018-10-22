РПЦ требует извинений Константинополя за Украину
Об этом заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков, передает ТАСС.
По словам Волкова, Константинополь должен стать на путь диалога для того, чтобы решить трудную ситуацию с РПЦ.
Он также сказал, что единственной возможностью для начала диалога может быть "осознание ошибочности своих действий Константинопольским патриархатом и принесение извинений за те действия, которые уже нанесли существенный ущерб всему мировому православию".
"Путь, на который стал Константинополь, может стать очень тяжелым для всего мирового православия и для верующих в Украине", - сказал он.
По словам Волкова, Русская церковь будет дальше придерживаться занятой позиции.
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- Напомним, 11 октября Вселенский патриархат отменил анафему в отношении патриарха УПЦ КП Филарета и признал аннексию Киевской митрополии Москвой незаконной. Кроме того, Вселенский патриархат подтвердил предоставление автокефалии украинской церкви.
- В РПЦ заявили, что Вселенский патриарх "пересек красную черту".
- 14 октября полиция задержала возле подконтрольной Московскому патриархату Киево-Печерской лавры около 100 подозрительных парней.
- 15 октября РПЦ полностью разорвала отношения со Вселенским патриархатом из-за решения о разрешении на создание автокефальной церкви в Украине.
- Православная русская церковь в Западной Европе заявила, что Константинополь не прекращал общения с Московским патриархатом.
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