Константинополь не будет разрывать общение с РПЦ, - европейский экзархат
19 октября, 2018, 15:58
"Уведомляем вас о том, что Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе", - говорится в заявлении.
Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе заявила, что Константинополь не прекращал общения с Московским патриархатом
Об этом сообщается на сайте архиепископии.
"Уведомляем вас о том, что Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе", - говорится в заявлении.
В сообщении отметили, что Архиепископия-Экзархат, что находится в юрисдикции Вселенского Патриархата, "находится в полном общении со всей Православной Церковью".
В экзархате отметили, что все православные верующие могут участвовать в литургической жизни и церковных таинствах в их приходах и призвали всех молиться за единство церкви.
- Напомним, 11 октября Вселенский патриархат отменил анафему в отношении патриарха УПЦ КП Филарета и признал аннексию Киевской митрополии Москвой незаконной. Кроме того, Вселенский патриархат подтвердил предоставление автокефалии украинской церкви.
- В РПЦ заявили, что Вселенский патриарх "пересек красную черту".
- 14 октября полиция задержала возле подконтрольной Московскому патриархату Киево-Печерской лавры около 100 подозрительных парней.
- 15 октября РПЦ полностью разорвала отношения со Вселенским патриархатом из-за решения о разрешении на создание автокефальной церкви в Украине.
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