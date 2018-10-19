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Константинополь не будет разрывать общение с РПЦ, - европейский экзархат


фото: patriarchia.ru
Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе заявила, что Константинополь не прекращал общения с Московским патриархатом

Об этом сообщается на сайте архиепископии.

"Уведомляем вас о том, что Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе", - говорится в заявлении.

В сообщении отметили, что Архиепископия-Экзархат, что находится в юрисдикции Вселенского Патриархата, "находится в полном общении со всей Православной Церковью".

В экзархате отметили, что все православные верующие могут участвовать в литургической жизни и церковных таинствах в их приходах и призвали всех молиться за единство церкви.

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