Константинополь не будет разрывать общение с РПЦ, - европейский экзархат

19 октября, 2018, 15:58

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе заявила, что Константинополь не прекращал общения с Московским патриархатом

Об этом сообщается на сайте архиепископии.

"Уведомляем вас о том, что Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе", - говорится в заявлении.



В сообщении отметили, что Архиепископия-Экзархат, что находится в юрисдикции Вселенского Патриархата, "находится в полном общении со всей Православной Церковью".

В экзархате отметили, что все православные верующие могут участвовать в литургической жизни и церковных таинствах в их приходах и призвали всех молиться за единство церкви.