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Возле Киево-Печерской лавры задержали около 100 человек

Вечером в воскресенье, 14 октября 2018 года, в Киеве Нацполиция доставила в отделение около 100 человек, которые находились возле подконтрольной церкви Московского патриархата Киево-Печерской лавры

Об этом сообщил председатель киевской полиции Андрей Крищенко, информирует Украинская правда.

"Возле Киево-Печерской лавры обнаружено около сотни человек, которых доставили в управление полиции для установления их личных данных и проведения профилактической беседы", - отметил Корищенко.

По его словам, накануне празднования правоохранители провели серьезную профилактическую работу с организаторами и участниками мероприятий, в частности постоянно работала полиция диалога, которая разъясняла нормы действующего законодательства, а также сообщали, что в случае выявления подозрительных лиц полиция будет реагировать и выяснять мотивы их пребывания в том или ином месте.

"Я неоднократно подчеркивал, что мы сможем защитить все культовые сооружения и не допустим каких-либо актов вандализма, захватов и тому подобного. Полиция не нуждается в помощи посторонних лиц, если они не являются членами общественных формирований по охране общественного порядка, должным образом зарегистрированы. У нас достаточно сил и средств, чтобы обеспечить порядок на территории города ", - сказал глава киевской полиции.

Он также сообщил, что в целом массовые мероприятия в воскресенье в Киеве прошли без грубых нарушений правопорядка.

По словам Крищенко, марш от парка имени Тараса Шевченко до Европейской площади прошел спокойно, участие в шествии приняли около 15 тыс. человек

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