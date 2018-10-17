Виталий Портников: Песков говорит правду. Лжёт Иларион
В пространном интервью Би-Би-Си глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион обвинил в некомпетентности пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Именно так церковник отреагировал на высказывание чиновника о том, что на заседании Совета безопасности России рассматривались проблемы Русской православной церкви в Украине.
Между тем, именно такая трактовка повестки дня чрезвычайного заседания Совбеза, созванного Владимиром Путиным сразу же после заседания синода Константинопольского патриархата, содержалась в официальном сообщении Кремля.
И это вовсе не оговорка, вовсе не некомпетентность. Такого рода формулировки тщательно выверяются - и я вовсе не исключаю, что они согласовываются с тем же самым митрополитом Иларионом или с кем-то из его сотрудников.
В Кремле просто решили назвать вещи своими именами. Потому что Путин хочет защищать именно русских православных. Русских. Не украинских.
Согласитесь, что официальное сообщение о том, что на заседании Совета безопасности решили обсудить проблемы Украинской православной церкви в Украине выглядит смешно. С какой стати? А, между тем, и руководство РПЦ, и руководство ее приходов в Украине настаивают на том, что именно так эта церковь и называется - Украинская православная церковь. Без всякого там Московского патриархата. Для того, чтобы продемонстрировать свою "озабоченность" Путин и его подручные просто вынуждены говорить правду - хотя для них это очень непривычно.
А митрополит Иларион может позволить себе лукавить, потому что его ложь рассчитана на другую аудиторию, потому что ему необходимо сделать вид, что РПЦ защищает интересы "дочерней церкви" и ее украинской паствы. При этом Иларион - великолепный специалист по церковному праву - прекрасно знает, что лжет. Что это Дмитрий Песков в данном случае говорит правду и компетентен, а он, Иларион - лжёт и некомпетентен.
Потому что никакой Украинской православной церкви Московского патриархата - с приставкой или без - не существует в природе. Вообще. Предоставление автономии этой церкви не было признано ни Вселенским патриархом, ни мировым православием в целом. Для православных всего мира митрополит Онуфрий - как, впрочем и его предшественники - оставался просто киевским митрополитом.
После решения синода Константинополя о подтверждении своих канонических прав на Киевскую митрополию у Онуфрия простой выбор. Либо согласиться с этим решением матери-церкви своей митрополии, либо остаться во главе неконаничной, раскольничьей митрополии чужой Русской церкви, которой митрополия передавалась во временное управление. Судя по поведению киевского митрополита, его присутствию на заседании синода РПЦ и согласию с решениями русских церковников, Онуфрий выбрал второй вариант - раскол.
И в этом случае после объединительного собора Украинской поместной церкви и предоставления ей автокефалии он останется главой раскольнической Киевской митрополии, на существовании которой будет настаивать не имеющая больше к ее канонической территории никакого отношения Русская церковь.
Но это будет - чтобы там не выдумывали Иларион, Онуфрий и прихожане этой церкви - никакая не Украинская православная церковь. Это будет - да, собственно, уже есть - Киевская митрополия Русской православной церкви в Украине.
Так что в данном случае Дмитрий Песков говорит чистую правду. А митрополит Иларион лжёт.
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