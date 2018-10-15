РПЦ полностью разорвала отношения с Константинополем. Онуфрий поддержал
Такое решение принял в понедельник, 15 октября 2018 года, синод РПЦ, сообщил журналистам на брифинге после окончания заседания синода Иларион, митрополит Волоколамский, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, передает ВВС.
"Сегодня было принято решение о полном разрыве евхаристического общения", - заявил он.
Все решения Константинополя, по словам Илариона, по мнению РПЦ - незаконные и "канонически ничтожные".
"РПЦ не принимает этих решений и не будет им следовать. Церковь, которая вступила в общение с раскольниками, исключила себя из поля православной церкви. Именно поэтому мы вынуждены разорвать отношения с Константинополем, поскольку они идентифицировали себя с расколом", - добавил Иларион.
По его словам, глава Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит киевский Онуфрий (Березовский) присутствовал на синоде с начала до конца и поддержал принятое решение.
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