РПЦ полностью разорвала отношения с Константинополем. Онуфрий поддержал

15 октября, 2018, 20:09

Русская православная церковь разрывает евхаристическое общение с Вселенским патриархатом из-за его решения относительно автокефалии для украинской православной церкви

Такое решение принял в понедельник, 15 октября 2018 года, синод РПЦ, сообщил журналистам на брифинге после окончания заседания синода Иларион, митрополит Волоколамский, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, передает ВВС.

"Сегодня было принято решение о полном разрыве евхаристического общения", - заявил он.

Все решения Константинополя, по словам Илариона, по мнению РПЦ - незаконные и "канонически ничтожные".

"РПЦ не принимает этих решений и не будет им следовать. Церковь, которая вступила в общение с раскольниками, исключила себя из поля православной церкви. Именно поэтому мы вынуждены разорвать отношения с Константинополем, поскольку они идентифицировали себя с расколом", - добавил Иларион.

По его словам, глава Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит киевский Онуфрий (Березовский) присутствовал на синоде с начала до конца и поддержал принятое решение.