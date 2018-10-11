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Вселенский патриархат подтвердил автокефалию украинской церкви

Вселенский Патриарх продолжает процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви

Об этом сообщил представитель Константинополя митрополит Галльский Эммануил. Текст документа обнародован на сайте Вселенского патриарха.

"Первое – восстановить решение, которые уже были сделаны. Экуменический Патриархат продолжает процедуру предоставления томоса Украинской Церкви", – сказал он.

Митрополит также подтвердил информацию о том, что Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с Предстоятеля УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макарий.

Представитель Вселенского Патриарха также предостерег украинских священников от незаконного захвата церквей и монастырей.

 

Между тем во время брифинга в Киеве глава УПЦ КП Патриарх Филарет отметил, что процесс объединения украинских церквей с предоставлением автокефалии будет очень быстрым. При этом, по его словам, Украина не будет давать никакого повода для внешнего вмешательства.

"Мы хотим, чтобы Украинская церковь была едниа не только внешне, но и духом была едина, чтобы она служила украинскому народу, защищала государство от внешних врагов и не давала при этом повода для внешнего вмешательства в украинские дела", - подчеркнул Филарет.

Ранее архиепископ Евстратий Зоря объяснил, каким будет дальнейший процесс получения украинской церковью Томоса.

После решения синода Вселенского Патриархата о предоставлении Томоса об автокефалии должен произойти созыв и проведение в Киеве Собора с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП. Собор совершит церковное объединение, образовав единую Поместную УПЦ, и выберет ее предстоятеля.

При этом, как отметил Патриарх Филарет, существенных условий для созыва объединительного собора нет.

"Это добрая воля епископата Киевского патриархата, автокефальной церкви - кто захочет, тот будет участвовать в соборе", - подчеркнул Филарет во время брифинга в Киеве.

После этого предстоятель единой поместной автокефальной УПЦ получит Томос как документ (грамоту).

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