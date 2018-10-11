Вселенский патриархат подтвердил автокефалию украинской церкви

11 октября, 2018, 19:10

Вселенский Патриарх продолжает процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви

Об этом сообщил представитель Константинополя митрополит Галльский Эммануил. Текст документа обнародован на сайте Вселенского патриарха.

"Первое – восстановить решение, которые уже были сделаны. Экуменический Патриархат продолжает процедуру предоставления томоса Украинской Церкви", – сказал он.

Митрополит также подтвердил информацию о том, что Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с Предстоятеля УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макарий.

Представитель Вселенского Патриарха также предостерег украинских священников от незаконного захвата церквей и монастырей.

Между тем во время брифинга в Киеве глава УПЦ КП Патриарх Филарет отметил, что процесс объединения украинских церквей с предоставлением автокефалии будет очень быстрым. При этом, по его словам, Украина не будет давать никакого повода для внешнего вмешательства.

"Мы хотим, чтобы Украинская церковь была едниа не только внешне, но и духом была едина, чтобы она служила украинскому народу, защищала государство от внешних врагов и не давала при этом повода для внешнего вмешательства в украинские дела", - подчеркнул Филарет.

Ранее архиепископ Евстратий Зоря объяснил, каким будет дальнейший процесс получения украинской церковью Томоса.

После решения синода Вселенского Патриархата о предоставлении Томоса об автокефалии должен произойти созыв и проведение в Киеве Собора с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП. Собор совершит церковное объединение, образовав единую Поместную УПЦ, и выберет ее предстоятеля.

При этом, как отметил Патриарх Филарет, существенных условий для созыва объединительного собора нет.

"Это добрая воля епископата Киевского патриархата, автокефальной церкви - кто захочет, тот будет участвовать в соборе", - подчеркнул Филарет во время брифинга в Киеве.

После этого предстоятель единой поместной автокефальной УПЦ получит Томос как документ (грамоту).