Вселенский патриархат подтвердил автокефалию украинской церкви
Об этом сообщил представитель Константинополя митрополит Галльский Эммануил. Текст документа обнародован на сайте Вселенского патриарха.
"Первое – восстановить решение, которые уже были сделаны. Экуменический Патриархат продолжает процедуру предоставления томоса Украинской Церкви", – сказал он.
Митрополит также подтвердил информацию о том, что Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с Предстоятеля УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макарий.
Представитель Вселенского Патриарха также предостерег украинских священников от незаконного захвата церквей и монастырей.
Между тем во время брифинга в Киеве глава УПЦ КП Патриарх Филарет отметил, что процесс объединения украинских церквей с предоставлением автокефалии будет очень быстрым. При этом, по его словам, Украина не будет давать никакого повода для внешнего вмешательства.
"Мы хотим, чтобы Украинская церковь была едниа не только внешне, но и духом была едина, чтобы она служила украинскому народу, защищала государство от внешних врагов и не давала при этом повода для внешнего вмешательства в украинские дела", - подчеркнул Филарет.
Ранее архиепископ Евстратий Зоря объяснил, каким будет дальнейший процесс получения украинской церковью Томоса.
После решения синода Вселенского Патриархата о предоставлении Томоса об автокефалии должен произойти созыв и проведение в Киеве Собора с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП. Собор совершит церковное объединение, образовав единую Поместную УПЦ, и выберет ее предстоятеля.
При этом, как отметил Патриарх Филарет, существенных условий для созыва объединительного собора нет.
"Это добрая воля епископата Киевского патриархата, автокефальной церкви - кто захочет, тот будет участвовать в соборе", - подчеркнул Филарет во время брифинга в Киеве.
После этого предстоятель единой поместной автокефальной УПЦ получит Томос как документ (грамоту).
- Напомним, президент Украины Петр Порошенко пришел к соглашению со Вселенским патриархом Варфоломеем относительно единой поместной церкви и обратился к Верховной Раде за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольского патриарха относительно автокефальной церкви в Украине.
- Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения относительно создания автокефальной церкви в Украине. После создания в Украине единой православной церкви УПЦ МП должна будет присоединиться или изменить название.
- Архимандрит УМП МП Кирилл (Говорун) заявил, что Томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан, и назвал его автора. Патриарх Варфоломей сообщил патриарху Кириллу о согласии на автокефалию в Украине и назначил своих экзархов в Киеве.
- Вселенский патриархат доказал, что никогда не отдавал Киевскую митрополию в каноническую территорию Москвы.
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