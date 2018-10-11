Вселенский патриархат отменил анафему относительно Филарета и признал аннексию Киевской митрополии Москвой незаконной
11 октября, 2018, 15:44
Синод Вселенского патриархата удовлетворил апелляции патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария относительно снятия с них анафемы
Об этом сообщил в Facebook Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий, пресс-секретарь УПЦ КП Естратий Зоря.
"Хорошие новости из Синода. Сразу из нескольких источников поступила информация о двух ожидаемых решениях Синода Вселенского Патриархата. 1. Об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария). 2. О признании незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской церкви в 1686 г. Ждем официальное объявление от Священного Синода", - написал Зоря.
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