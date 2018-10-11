В русской церкви уже заявили, что Вселенский патриарх пересек "красную черту"
11 октября, 2018, 20:43
В русской православной церкви назвали "легализацией раскола" историческое решение Синода Константинопольского патриархата относительно автокефалии украинской церкви
Об этом сказал пресс-секретарь главы русской православной церкви Александр Волков, информирует ТАСС.
"Это легализация раскола. Константинополь своими действиями переходит красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия", - сказал Волков.
По словам представителя УПЦ МП архиепископа Климента, епархии московского патриархата не намерены принимать участие в объединении украинских церквей.
Кроме того, комментируя решение о снятии анафемы с предстоятеля УПЦ Филарета и предстоятеля УАПЦ Макарий, Климент заявил, что патриарх Варфоломей сам должен быть подвергнут анафеме. Решение Синода он назвал "ничтожным" и таким, что не имеет канонической силы.
- Напомним, президент Украины Петр Порошенко пришел к соглашению со Вселенским патриархом Варфоломеем относительно единой поместной церкви и обратился к Верховной Раде за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольского патриарха относительно автокефальной церкви в Украине.
- Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения относительно создания автокефальной церкви в Украине. После создания в Украине единой православной церкви УПЦ МП должна будет присоединиться или изменить название.
- Архимандрит УМП МП Кирилл (Говорун) заявил, что Томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан, и назвал его автора. Патриарх Варфоломей сообщил патриарху Кириллу о согласии на автокефалию в Украине и назначил своих экзархов в Киеве.
- Вселенский патриархат доказал, что никогда не отдавал Киевскую митрополию в каноническую территорию Москвы.
- 11 октября Вселенский Патриархат подтвердил, что продолжает процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви.
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