В русской церкви уже заявили, что Вселенский патриарх пересек "красную черту"

11 октября, 2018, 20:43

В русской православной церкви назвали "легализацией раскола" историческое решение Синода Константинопольского патриархата относительно автокефалии украинской церкви

Об этом сказал пресс-секретарь главы русской православной церкви Александр Волков, информирует ТАСС.

"Это легализация раскола. Константинополь своими действиями переходит красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия", - сказал Волков.

По словам представителя УПЦ МП архиепископа Климента, епархии московского патриархата не намерены принимать участие в объединении украинских церквей.

Кроме того, комментируя решение о снятии анафемы с предстоятеля УПЦ Филарета и предстоятеля УАПЦ Макарий, Климент заявил, что патриарх Варфоломей сам должен быть подвергнут анафеме. Решение Синода он назвал "ничтожным" и таким, что не имеет канонической силы.