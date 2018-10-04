В США предъявили обвинения семи офицерам ГРУ
Как передает AP, обвинение предъявлено сотрудникам Главного управления генштаба ВС РФ, ранее известного как ГРУ.
По данным обвинителей, россияне также причастны к хакерским атакам на расположенную в Пенсильвании ядерноэнергетическую компанию Westinghouse и Организацию по запрещению химического оружия, которая занимается расследованием химических атак в Сирии и отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
В обвинительном акте говорится, что хакерские атаки, как правило, проводились с помощью сервисов удаленного управления. В случае неудачи, хакеры пытались взломать сети на месте. Для этого подготовленные сотрудники ГРУ "путешествовали" со специальным оборудованием, благодаря которому можно было перехватить сигнал Wi-Fi.
- Нидерланды сегодня проинформировали союзников о попытке российской кибератаки против Организации по запрещению химического оружия, которую удалось предотвратить совместными усилиями разведки Британии и Нидерландов.
- В связи с попыткой кибератаки Нидерланды выслали четырех сотрудников ГРУ РФ. Как стало известно, ими являются Алексей Сергеевич Моренец, Евгений Михайлович Серебряков, Олег Михайлович Сотников и Алексей Валерьевич Минин.
- Заявление Нидерландов последовало после обвинения, выдвинутого МИД Британии против ГРУ РФ, в организации "неизбирательных и безрассудных" кибератак по всему миру, направленных против политических институтов, бизнеса, медиа и спорта.
- Британский посол пообещал санкции против РФ в ответ на шпионский скандал в Нидерландах.
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