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В США предъявили обвинения семи офицерам ГРУ

Министерство юстиции США обвинило семерых офицеров российской военной разведки в попытке взломать сети антидопинговых агентств и других организаций

Как передает AP, обвинение предъявлено сотрудникам Главного управления генштаба ВС РФ, ранее известного как ГРУ.

По данным обвинителей, россияне также причастны к хакерским атакам на расположенную в Пенсильвании ядерноэнергетическую компанию Westinghouse и Организацию по запрещению химического оружия, которая занимается расследованием химических атак в Сирии и отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

В обвинительном акте говорится, что хакерские атаки, как правило, проводились с помощью сервисов удаленного управления. В случае неудачи, хакеры пытались взломать сети на месте. Для этого подготовленные сотрудники ГРУ "путешествовали" со специальным оборудованием, благодаря которому можно было перехватить сигнал Wi-Fi.

  • Нидерланды сегодня проинформировали союзников о попытке российской кибератаки против Организации по запрещению химического оружия, которую удалось предотвратить совместными усилиями разведки Британии и Нидерландов.
  • В связи с попыткой кибератаки Нидерланды выслали четырех сотрудников ГРУ РФ. Как стало известно, ими являются Алексей Сергеевич Моренец, Евгений Михайлович Серебряков, Олег Михайлович Сотников и Алексей Валерьевич Минин.
  • Заявление Нидерландов последовало после обвинения, выдвинутого МИД Британии против ГРУ РФ, в организации "неизбирательных и безрассудных" кибератак по всему миру, направленных против политических институтов, бизнеса, медиа и спорта.
  • Британский посол пообещал санкции против РФ в ответ на шпионский скандал в Нидерландах.
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