В США предъявили обвинения семи офицерам ГРУ

4 октября, 2018, 17:38

Министерство юстиции США обвинило семерых офицеров российской военной разведки в попытке взломать сети антидопинговых агентств и других организаций

Как передает AP, обвинение предъявлено сотрудникам Главного управления генштаба ВС РФ, ранее известного как ГРУ.

По данным обвинителей, россияне также причастны к хакерским атакам на расположенную в Пенсильвании ядерноэнергетическую компанию Westinghouse и Организацию по запрещению химического оружия, которая занимается расследованием химических атак в Сирии и отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

В обвинительном акте говорится, что хакерские атаки, как правило, проводились с помощью сервисов удаленного управления. В случае неудачи, хакеры пытались взломать сети на месте. Для этого подготовленные сотрудники ГРУ "путешествовали" со специальным оборудованием, благодаря которому можно было перехватить сигнал Wi-Fi.