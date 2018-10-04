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Нидерланды вызвали посла РФ

МИД Нидерландов вызвал российского посла в связи с попыткой кибератаки против Организации по запрещению химического оружия в Гааге

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Анк Бийлевельд, сообщает NRC.nl.

"Правительство вызвало посла для предоставления соответствующих объяснений", - сказала она.

В частности, посол должен объяснить тот факт, что сотрудник посольства встречал четырех россиян, высланных впоследствии за попытку кибератаки, а аэропорту Схипхол.

Как сообщалось, разведка Нидерландов 13 апреля предотвратила российскую кибератаку против Организации по запрещению химического оружия, расположенной в Гааге, четверо российских офицеров депортировали того же дня.

В Минобороны Нидерландов, рассказали, что россияне прибыли в страну 10 апреля с одной целью – для осуществления кибератаки. В частности, они пытались взломать систему Wi-Fi - соединения ОЗХЗ.

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