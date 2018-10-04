Нидерланды вызвали посла РФ
Об этом заявила министр обороны Нидерландов Анк Бийлевельд, сообщает NRC.nl.
"Правительство вызвало посла для предоставления соответствующих объяснений", - сказала она.
В частности, посол должен объяснить тот факт, что сотрудник посольства встречал четырех россиян, высланных впоследствии за попытку кибератаки, а аэропорту Схипхол.
Как сообщалось, разведка Нидерландов 13 апреля предотвратила российскую кибератаку против Организации по запрещению химического оружия, расположенной в Гааге, четверо российских офицеров депортировали того же дня.
В Минобороны Нидерландов, рассказали, что россияне прибыли в страну 10 апреля с одной целью – для осуществления кибератаки. В частности, они пытались взломать систему Wi-Fi - соединения ОЗХЗ.
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