НАТО солидарно с Британией и Нидерландами: РФ должна прекратить преступную киберактивность

4 октября, 2018, 16:58

НАТО выразило солидарность с Нидерландами и Британией, которые призвали Россию прекратить злоумышленную киберактивность

Об этом говорится в заявлении Альянса.

"Члены НАТО выражают солидарность с правительствами Нидерландов и Великобритании в их призывах к России из-за ее грубых попыток подорвать международное право и нарушить работу институтов", - говорится в заявлении.

"Россия должна прекратить свою безрассудную модель поведения, включая применение силы против соседей, попытки вмешательства в избирательные процессы и широкомасштабные дезинформационные кампании", - подчеркнули в НАТО.

Как отмечается, в ответ НАТО продолжит укреплять свою оборону и сдерживание, чтобы бороться с гибридными угрозами, в том числе и в сфере кибербезопасности.