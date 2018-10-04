НАТО солидарно с Британией и Нидерландами: РФ должна прекратить преступную киберактивность
4 октября, 2018, 16:58
НАТО выразило солидарность с Нидерландами и Британией, которые призвали Россию прекратить злоумышленную киберактивность
Об этом говорится в заявлении Альянса.
"Члены НАТО выражают солидарность с правительствами Нидерландов и Великобритании в их призывах к России из-за ее грубых попыток подорвать международное право и нарушить работу институтов", - говорится в заявлении.
"Россия должна прекратить свою безрассудную модель поведения, включая применение силы против соседей, попытки вмешательства в избирательные процессы и широкомасштабные дезинформационные кампании", - подчеркнули в НАТО.
Как отмечается, в ответ НАТО продолжит укреплять свою оборону и сдерживание, чтобы бороться с гибридными угрозами, в том числе и в сфере кибербезопасности.
- Нидерланды сегодня проинформировали союзников о попытке российской кибератаки против Организации по запрещению химического оружия, которую удалось предотвратить совместными усилиями разведки Британии и Нидерландов.
- В связи с попыткой кибератаки Нидерланды выслали четырех сотрудников ГРУ РФ.
- Заявление Нидерландов последовало после обвинения, выдвинутого МИД Британии против ГРУ РФ, в организации "неизбирательных и безрассудных" кибератак по всему миру, направленных против политических институтов, бизнеса, медиа и спорта.
- Британский посол пообещал санкции против РФ в ответ на шпионский скандал в Нидерландах.
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