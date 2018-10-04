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Нидерланды предотвратили кибератаку ГРУ против Организации по запрещению химического оружия

Разведка Нидерландов предотвратила российскую кибератаку против Организации по запрещению химического оружия, расположенной в Гааге, четверо российских офицеров депортированы

Об этом заявила на пресс-конференции министр обороны Нидерландов Анк Бийлевельд, сообщает ВВС.

По ее словам, голландская разведка MIVD предотвратила кибератаке против ОЗХЗ еще 13 апреля, того же дня из Нидерландов были высланы четверо офицеров российской разведки.

Как отмечается, лэптоп одного из россиян был привязан к серверам в Бразилии и Малайзии.

Министр обороны Нидерландов заявила, что горда работой национальных спецслужб, и призвала Россию прекратить тайные кибероперации.

  • Заявление министра обороны Нидерландов последовало после обвинения, выдвинутого МИД Британий против ГРУ РФ, в организации "неизбирательных и безрассудных" кибератак по всему миру, направленных против политических институтов, бизнеса, медиа и спорта.
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