 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Российские хакеры похитили доклад МИД Бельгии по Украине, – СМИ

Российские хакеры, которые пытались совершить кибератаку против Организации по запрещению химического оружия в Гааге, атаковали и Бельгию

Об этом сообщает телерадиокомпания RTBF со ссылкой на агентство Belga.

"Федеральная прокуратура Бельгии расследует инциденты от 2014 года, когда хакеры похитили конфиденциальный доклад МИД Бельгии по Украине", - говорится в сообщении.

Как отмечается, расследование бельгийской прокуратуры еще продолжается и подозреваемых в деле еще не назвали.

Напомним, Нидерланды 4 октября обнародовали информацию о попытке российской кибератаки против ОЗХЗ, которую удалось предотвратить совместными усилиями разведки Британии и Нидерландов.

Организация занималась расследованием отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 октября, 2018 пятница

больше новостей

5 октября, 2018 пятница

4 октября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать