Российские хакеры похитили доклад МИД Бельгии по Украине, – СМИ

5 октября, 2018, 12:07

Российские хакеры, которые пытались совершить кибератаку против Организации по запрещению химического оружия в Гааге, атаковали и Бельгию

Об этом сообщает телерадиокомпания RTBF со ссылкой на агентство Belga.

"Федеральная прокуратура Бельгии расследует инциденты от 2014 года, когда хакеры похитили конфиденциальный доклад МИД Бельгии по Украине", - говорится в сообщении.

Как отмечается, расследование бельгийской прокуратуры еще продолжается и подозреваемых в деле еще не назвали.

Напомним, Нидерланды 4 октября обнародовали информацию о попытке российской кибератаки против ОЗХЗ, которую удалось предотвратить совместными усилиями разведки Британии и Нидерландов.

Организация занималась расследованием отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери.