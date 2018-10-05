Российские хакеры похитили доклад МИД Бельгии по Украине, – СМИ
5 октября, 2018, 12:07
Российские хакеры, которые пытались совершить кибератаку против Организации по запрещению химического оружия в Гааге, атаковали и Бельгию
Об этом сообщает телерадиокомпания RTBF со ссылкой на агентство Belga.
"Федеральная прокуратура Бельгии расследует инциденты от 2014 года, когда хакеры похитили конфиденциальный доклад МИД Бельгии по Украине", - говорится в сообщении.
Как отмечается, расследование бельгийской прокуратуры еще продолжается и подозреваемых в деле еще не назвали.
Напомним, Нидерланды 4 октября обнародовали информацию о попытке российской кибератаки против ОЗХЗ, которую удалось предотвратить совместными усилиями разведки Британии и Нидерландов.
Организация занималась расследованием отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери.
- Кроме того, сотрудники ГРУ РФ пытались получить данные международного следствия по делу катастрофы малайзийского "Боинга" на востоке Украины.
- В связи с кибер-попытками россиян Нидерланды выслали четырех сотрудников ГРУ РФ.
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