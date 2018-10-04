Британский посол пообещал санкции против РФ в ответ на шпионский скандал в Нидерландах

4 октября, 2018, 15:44

После разоблачения группы российских военных разведчиков в Нидерландах посол Великобритании в этой стране Питер Уилсон анонсировал введение новых санкций против России за ее "враждебную деятельность"

По словам британского дипломата, попытка кибератаки против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) демонстрирует полное пренебрежение Россией к важной миссии по расследованию атак с применением запрещенного химического оружия по всему миру, передает CBS News.

Представитель Лондона подчеркнул, что Великобритания и Нидерланды намерены вместе противодействовать ГРУ.

"Мы прольем свет на их деятельность. Мы разоблачим их методы, и мы поделимся этим с нашими союзниками", - сказал Уилсон, добавив, что усиление санкций в отношении России будет рассмотрено в качестве ответа на "враждебную деятельность" Москвы.

Напомним, что 4 октября спецслужбы Нидерландов рассказали о предупреждении хакерской атаке России против ОЗХЗ, расположенной в Гааге.