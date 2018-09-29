Из-за истории с "Новичком" Солсбери проведет "ребрендинг"
Об этом сообщает The Guardian.
Консультантов попросят предложить возможные методы изменения восприятия людьми города, чтобы предотвратить снижение количества приезжих.
После отравления с применением "Новичка" в марте число туристов упало почти на 14% по сравнению с предыдущим годом.
Полин Черч, член совета графства Уилтшир экономического развития и восстановления Солсбери, заявила, что глобальное восприятие города необходимо изменить.
"Солсбери всемирно известный, но не по тем причинам, которые мы хотели бы видеть. Я думаю, что нам нужно сделать практически полный ребрендинг", - сказала она.
На открытых собраниях в мэрии Уилтшира было объявлено, что все места в центре Солсбери, которые были окружены после отравления, были обезврежены и теперь полностью безопасны.
Ресторан Zizzi и паб Mill, которые посетили Скрипали до того, как их нашли без сознания, должны быть вновь открыты до Рождества.
Совет Уилтшира надеется, что серия событий, включая продовольственные ярмарки, литературный фестиваль и рождественский каток, поможет восстановить доверие и вернет туристов.
- Напомним, 5 марта в Солсбери российскому экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки.
- 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что они нашли подозреваемых в отравлении Скрипаля и что в них "нет ничего особенного или криминального".
- А уже 13 сентября на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова. В частности, те рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями. По словам Петрова и Боширова, они раньше якобы никогда не слышали про Скрипаля, а вообще работают в фитнес-индустрии.
- Впоследствии исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider выпустили часть расследования про Петрова и Боширова. Выяснилось, что в досье Федеральной миграционной службы нет данных о предыдущих паспортах Петрова, который получил документ в 2009 году. Обычно эти сведения о владельцах паспортов там есть.
- "Руслан Боширов", которого подозревают в отравлении Скрипалей, - это псевдоним полковника Главного разведывательного управления российского минобороны Анатолия Чепиги.
Читайте также
-
-
28 сентября, 2018 Виталий Портников: Путин не понял, что мир изменился
-
27 сентября, 2018 "План Б" для ОРДЛО
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
25 сентября, 2018 Виталий Портников: Россия и Лубянка - это синонимы
Читайте также
-
28 сентября, 2018 Виталий Портников: Путин не понял, что мир изменился
-
27 сентября, 2018 "План Б" для ОРДЛО
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика