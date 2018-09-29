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Из-за истории с "Новичком" Солсбери проведет "ребрендинг"

Власти британского города Солсбери наняли команду консультантов в попытке провести "ребрендинг" после истории с отравлением экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери

Об этом сообщает The Guardian.

Консультантов попросят предложить возможные методы изменения восприятия людьми города, чтобы предотвратить снижение количества приезжих.

После отравления с применением "Новичка" в марте число туристов упало почти на 14% по сравнению с предыдущим годом.

Полин Черч, член совета графства Уилтшир экономического развития и восстановления Солсбери, заявила, что глобальное восприятие города необходимо изменить.

"Солсбери всемирно известный, но не по тем причинам, которые мы хотели бы видеть. Я думаю, что нам нужно сделать практически полный ребрендинг", - сказала она.

На открытых собраниях в мэрии Уилтшира было объявлено, что все места в центре Солсбери, которые были окружены после отравления, были обезврежены и теперь полностью безопасны.

Ресторан Zizzi и паб Mill, которые посетили Скрипали до того, как их нашли без сознания, должны быть вновь открыты до Рождества.

Совет Уилтшира надеется, что серия событий, включая продовольственные ярмарки, литературный фестиваль и рождественский каток, поможет восстановить доверие и вернет туристов.

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