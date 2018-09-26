Отравление Скрипалей: под псевдонимом "Боширов" скрывается полковник ГРУ, - Bellingcat

26 сентября, 2018, 19:59

"Руслан Боширов", которого подозревают в отравлении Скрипалей, - это псевдоним полковника Главного разведывательного управления российского минобороны Анатолия Чепиги

Об этом сообщается в совместном расследовании Bellingcat и The Insider.

По данным расследователей, подозреваемому в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, было приссвоено звание Героя России. Bellingcat ссылается на несколько источников, знакомых с "Бошировым", которые подтвердили его личность.

Расследователи приводят детали его биографии. В частности, утверждается, что он служил в 14-й бригаде спецназа в Хабаровске, принимал участие во Второй чеченской войне и был замечен недалеко от российско-украинской границы в конце 2014 года.

В расследовании говорится, что псевдоним "Руслан Боширов" появился в 2010 году, тогда же полковник ГРУ получил паспорт на это имя и переехал в Москву. Звание Героя России ему было присвоено в 2014 году. Имя Анатолия Чепиги и приссвоение ему этой награды упомянуты на сайте "Дальневосточного высшего общевойскового командного училища". Человека, внешне похожего на "Боширова", журналисты обнаружили на фотографии выпускников учебного заведения.