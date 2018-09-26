Отравление Скрипалей: под псевдонимом "Боширов" скрывается полковник ГРУ, - Bellingcat
Об этом сообщается в совместном расследовании Bellingcat и The Insider.
По данным расследователей, подозреваемому в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, было приссвоено звание Героя России. Bellingcat ссылается на несколько источников, знакомых с "Бошировым", которые подтвердили его личность.
Расследователи приводят детали его биографии. В частности, утверждается, что он служил в 14-й бригаде спецназа в Хабаровске, принимал участие во Второй чеченской войне и был замечен недалеко от российско-украинской границы в конце 2014 года.
В расследовании говорится, что псевдоним "Руслан Боширов" появился в 2010 году, тогда же полковник ГРУ получил паспорт на это имя и переехал в Москву. Звание Героя России ему было присвоено в 2014 году. Имя Анатолия Чепиги и приссвоение ему этой награды упомянуты на сайте "Дальневосточного высшего общевойскового командного училища". Человека, внешне похожего на "Боширова", журналисты обнаружили на фотографии выпускников учебного заведения.
- Напомним, 5 марта в Солсбери российскому экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- В МИД Великобритании заявили, что Россия имела мотив для покушения на Скрипаля.
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки.
- А уже 13 сентября на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова. В частности, те рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями. По словам Петрова и Боширова, они раньше якобы никогда не слышали про Скрипаля, а вообще работают в фитнес-индустрии.
- Впоследствии исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider выпустили часть расследования про Петрова и Боширова. Выяснилось, что в досье Федеральной миграционной службы нет данных о предыдущих паспортах Петрова, который получил документ в 2009 году. Обычно эти сведения о владельцах паспортов там есть.
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