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России известны подозреваемые в деле Скрипаля, в них нет ничего криминального, - Путин

Президент России Владимир Путин утверждает, что подозреваемые в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля в Британии являются гражданскими россиянами

Об этом он заявил во время пленарного заседания Восточного экономического форума, передает издание Reuters.

"Эти подозреваемые известны властям России, ничего криминального или особенного в них нет, они - гражданские", - подчеркнул Путин.

По его словам, Александра Петрова и Руслана Боширова уже нашли и надеются, что они расскажут эту историю со своей точки зрения. В связи с этим, он призвал подозреваемых прийти в эфир любого российского СМИ и рассказать об этой ситуации.

В ответ на это модератор панельной дискуссии, журналист Сергей Брилев предложил подозреваемым прийти 15 сентября в свою программу "Вести в субботу".

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