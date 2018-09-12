России известны подозреваемые в деле Скрипаля, в них нет ничего криминального, - Путин

12 сентября, 2018, 10:09

Президент России Владимир Путин утверждает, что подозреваемые в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля в Британии являются гражданскими россиянами

Об этом он заявил во время пленарного заседания Восточного экономического форума, передает издание Reuters.

"Эти подозреваемые известны властям России, ничего криминального или особенного в них нет, они - гражданские", - подчеркнул Путин.

По его словам, Александра Петрова и Руслана Боширова уже нашли и надеются, что они расскажут эту историю со своей точки зрения. В связи с этим, он призвал подозреваемых прийти в эфир любого российского СМИ и рассказать об этой ситуации.

В ответ на это модератор панельной дискуссии, журналист Сергей Брилев предложил подозреваемым прийти 15 сентября в свою программу "Вести в субботу".