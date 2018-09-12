России известны подозреваемые в деле Скрипаля, в них нет ничего криминального, - Путин
Об этом он заявил во время пленарного заседания Восточного экономического форума, передает издание Reuters.
"Эти подозреваемые известны властям России, ничего криминального или особенного в них нет, они - гражданские", - подчеркнул Путин.
По его словам, Александра Петрова и Руслана Боширова уже нашли и надеются, что они расскажут эту историю со своей точки зрения. В связи с этим, он призвал подозреваемых прийти в эфир любого российского СМИ и рассказать об этой ситуации.
В ответ на это модератор панельной дискуссии, журналист Сергей Брилев предложил подозреваемым прийти 15 сентября в свою программу "Вести в субботу".
-
5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего они были госпитализированы из-за отравления неизвестным веществом.
-
Юлию Скрипаль выписали из больницы и увезли в тайное место. 18 мая бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля выписали из госпиталя в Великобритании.
-
5 сентября британские прокуроры заявили, что имеют достаточно доказательств, чтобы обвинить двух российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова в заговоре с целью убийства Скрипаля.
-
Премьер Мэй заявила, что подозреваемые в отравлении Скрипаля являются офицерами российской военной разведки.
-
По данным британских органов безопасности, количества "Новичка", которий находился во флаконе, могло хватить для убийства 4 тысяч человек.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-