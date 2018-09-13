На Кремлевском канале уже взяли интервью у подозреваемых в отравлении Скрипаля

13 сентября, 2018, 11:03

Российский государственный канал "Russia Today" взял интервью у Александра Петрова и Руслана Боширова, которых подозревают в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля

Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

"Не знаю, с кем вы провели вчерашний вечер, а я провела его с Петровым и Бошировым. Не шучу. Каминг сун (скоро будет, - ред.)", - подчеркнула она.

При этом Симоньян утверждает, что Петров и Боширов сами нашли ее номер мобильного и позвонили. По ее словам, россияне отказались давать интервью кому-либо другому, поскольку "они знают ее по эфирам, читают соцсети и доверяют".

Отметим, вчера президент России Владимир Путин заявил, что они нашли подозреваемых в отравлении Скрипаля и что у них "нет ничего особенного или криминального". Более того, по его словам, они - гражданские лица.

Тогда же он призвал подозреваемых прийти в эфир любого российского СМИ и рассказать об этой ситуации.

В ответ на это модератор панельной дискуссии, журналист Сергей Брилев предложил подозреваемым прийти 15 сентября на свою программу "Вести в субботу".