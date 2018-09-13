На Кремлевском канале уже взяли интервью у подозреваемых в отравлении Скрипаля
Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
"Не знаю, с кем вы провели вчерашний вечер, а я провела его с Петровым и Бошировым. Не шучу. Каминг сун (скоро будет, - ред.)", - подчеркнула она.
При этом Симоньян утверждает, что Петров и Боширов сами нашли ее номер мобильного и позвонили. По ее словам, россияне отказались давать интервью кому-либо другому, поскольку "они знают ее по эфирам, читают соцсети и доверяют".
Отметим, вчера президент России Владимир Путин заявил, что они нашли подозреваемых в отравлении Скрипаля и что у них "нет ничего особенного или криминального". Более того, по его словам, они - гражданские лица.
Тогда же он призвал подозреваемых прийти в эфир любого российского СМИ и рассказать об этой ситуации.
В ответ на это модератор панельной дискуссии, журналист Сергей Брилев предложил подозреваемым прийти 15 сентября на свою программу "Вести в субботу".
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери. США выслали 60 российских дипломатов и закрыли консульство в Сиэтле. Украина выслала 13 российских дипломатов. Всего 27 стран и НАТО выслали более 150 российских дипломатов.
- В МИД Великобритании заявили, что Россия имела мотив для покушения на Скрипаля. Британия нашла лабораторию, которая могла изготовить "Новичка".
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки.
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