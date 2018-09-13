О Скрипале ничего ранее не знали, работаем в фитнес-индустрии, - подозреваемые в отравлении
Об этом они заявили в интервью "Russia Today".
"Я не знаю, вообще не слышал... (о Скрипале, - ред.) до вот этой ситуации, пока не начался вот этот кошмар с нами, я не слышал этой фамилии, я не знал ничего о них", - подчеркнул Боширов.
Также мужчины утверждают, что не знают, где расположен дом Скрипаля и, возможно, даже подходили к нему, не подозревая этого.
По их словам, они прибыли в Солсбери 3 марта и пробыли там не более получаса-часа, 4 марта они опять туда вернулись, чтобы осмотреть достопримечательности.
"Если коротко, это фитнес-индустрия, все, что касается спортивного питания, витамины, микроэлементы, протеин и так далее", - рассказал Петров об их работе.
По словам Боширова, им бы не хотелось углубляться в эти вопросы, поскольку они боятся, что пострадают их клиенты.
Отметим, что вчера президент России Владимир Путин заявил, что они нашли подозреваемых в отравлении Скрипаля и что у них "нет ничего особенного или криминального". Более того, по его словам, они - гражданские лица.
Тогда же он призвал подозреваемых прийти в эфир любого российского СМИ и рассказать об этой ситуации.
А уже сегодня на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова. В частности, те уже рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями. Кроме того, они заявили, что у них с собой не было духов Nina Ricci, в которых был яд "Новичок".
- Напомним, 5 марта в Солсбери российскому экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- В МИД Великобритании заявили, что Россия имела мотив для покушения на Скрипаля. Британия нашла лабораторию, которая могла изготовить "Новичок".
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки.
- Подозреваемые в отравлении Скрипалей назвались бизнесменами для получения визы.
- Подозреваемые не показывали свои паспорта и отказывались говорить о бизнес-партнерах.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-