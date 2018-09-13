О Скрипале ничего ранее не знали, работаем в фитнес-индустрии, - подозреваемые в отравлении

13 сентября, 2018, 13:49

Подозреваемые в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля Александр Петров и Руслан Боширов утверждают, что не знают этого мужчину и работают в фитнес-индустрии

Об этом они заявили в интервью "Russia Today".

"Я не знаю, вообще не слышал... (о Скрипале, - ред.) до вот этой ситуации, пока не начался вот этот кошмар с нами, я не слышал этой фамилии, я не знал ничего о них", - подчеркнул Боширов.

Также мужчины утверждают, что не знают, где расположен дом Скрипаля и, возможно, даже подходили к нему, не подозревая этого.

По их словам, они прибыли в Солсбери 3 марта и пробыли там не более получаса-часа, 4 марта они опять туда вернулись, чтобы осмотреть достопримечательности.

"Если коротко, это фитнес-индустрия, все, что касается спортивного питания, витамины, микроэлементы, протеин и так далее", - рассказал Петров об их работе.

По словам Боширова, им бы не хотелось углубляться в эти вопросы, поскольку они боятся, что пострадают их клиенты.

Отметим, что вчера президент России Владимир Путин заявил, что они нашли подозреваемых в отравлении Скрипаля и что у них "нет ничего особенного или криминального". Более того, по его словам, они - гражданские лица.

Тогда же он призвал подозреваемых прийти в эфир любого российского СМИ и рассказать об этой ситуации.

А уже сегодня на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова. В частности, те уже рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями. Кроме того, они заявили, что у них с собой не было духов Nina Ricci, в которых был яд "Новичок".