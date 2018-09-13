Подозреваемые в отравлении Скрипалей рассказали о цели поездки в Солсбери
Об этом сообщает RT.
"Друзья нам уже давно советовали посетить это прекрасный город", - сказал Петров.
По словам Боширова, Солсбери является туристическим городом со знаменитым собором.
"С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери", - пояснил Петров
Кроме того, они заявили, что у них с собой не было духов Nina Ricci
"Нормальным мужчинам с собой возить женские духи - это не по-дурацки? Когда проходишь таможню - проверяют все вещи. Если бы у нас что-то было, у них бы возникли вопросы, зачем у мужчины в багаже лежат женские духи",- сказал Боширов.
В начале сентября британская полиция опубликовала фото флакона из-под духов, в котором якобы переносили нервно-паралитическое вещество, от которого погибла жительница Эмсбури.
- Напомним, 5 марта в Солсбери российскому экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- В МИД Великобритании заявили, что Россия имела мотив для покушения на Скрипаля. Британия нашла лабораторию, которая могла изготовить "Новичок".
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки. Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес назвал Владимира Путина ответственным за химическую атаку.
- Подозреваемые в отравлении Скрипалей назвались бизнесменами для получения визы.
- Подозреваемые не показывали свои паспорта и отказывались говорить о бизнес-партнерах.
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