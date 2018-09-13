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Подозреваемые в отравлении Скрипалей рассказали о цели поездки в Солсбери

Александр Петров и Руслан Боширов, которые подозреваются в причастности к отравлению Скрипалей в Лондоне, заявили, что ездили в Солсбери в туристических целях

Об этом сообщает RT.

"Друзья нам уже давно советовали посетить это прекрасный город", - сказал Петров.

По словам Боширова, Солсбери является туристическим городом со знаменитым собором.

"С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери", - пояснил Петров

Кроме того, они заявили, что у них с собой не было духов Nina Ricci

"Нормальным мужчинам с собой возить женские духи - это не по-дурацки? Когда проходишь таможню - проверяют все вещи. Если бы у нас что-то было, у них бы возникли вопросы, зачем у мужчины в багаже лежат женские духи",- сказал Боширов.

В начале сентября британская полиция опубликовала фото флакона из-под духов, в котором якобы переносили нервно-паралитическое вещество, от которого погибла жительница Эмсбури.

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