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Bellingcat нашел пометку "совершенно секретно" на документах подозреваемых в отравлении Скрипапей

Исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider выпустили часть расследования об Александре Петрове и Руслане Боширове, которых Великобритания подозревает в отравлении Сергея и Юлии Скрипачей

Авторы со ссылкой на различные документы и источники утверждают, что подозреваемые являются сотрудниками российских спецслужб, говорится на сайте Bellingcat.

В соответствии с материалом, в досье Федеральной миграционной службы нет данных о предыдущих паспортах Петрова, который получил документ в 2009 году. Обычно эти сведения о владельцах паспортов там есть.

Кроме того, на файле с паспортными данными Петрова есть штампы "сведений не давать" и надпись "с.с". ("совершенно секретно - совершенно секретно"). Источники Bellingcat утверждают, что обычно это говорит о принадлежности владельца паспорта к спецслужбам.

Номера загранпаспортов Петрова и Боширова отличаются одной цифрой. Их выдали в московском управлении ФМС 770001, где, как утверждает The Insider, обычно выдают документы силовикам.

Со ссылкой на документ с данными о регистрации пассажиров на рейс, которым Петров и Боширов летели в Лондон, в расследовании отмечается, что они купили билеты 1 марта, за день до вылета.

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