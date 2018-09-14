Bellingcat нашел пометку "совершенно секретно" на документах подозреваемых в отравлении Скрипапей
Авторы со ссылкой на различные документы и источники утверждают, что подозреваемые являются сотрудниками российских спецслужб, говорится на сайте Bellingcat.
В соответствии с материалом, в досье Федеральной миграционной службы нет данных о предыдущих паспортах Петрова, который получил документ в 2009 году. Обычно эти сведения о владельцах паспортов там есть.
Кроме того, на файле с паспортными данными Петрова есть штампы "сведений не давать" и надпись "с.с". ("совершенно секретно - совершенно секретно"). Источники Bellingcat утверждают, что обычно это говорит о принадлежности владельца паспорта к спецслужбам.
Номера загранпаспортов Петрова и Боширова отличаются одной цифрой. Их выдали в московском управлении ФМС 770001, где, как утверждает The Insider, обычно выдают документы силовикам.
Со ссылкой на документ с данными о регистрации пассажиров на рейс, которым Петров и Боширов летели в Лондон, в расследовании отмечается, что они купили билеты 1 марта, за день до вылета.
- Напомним, 5 марта в Солсбери российскому экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- В МИД Великобритании заявили, что Россия имела мотив для покушения на Скрипаля. Британия нашла лабораторию, которая могла изготовить "Новичка".
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки.
- 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что они нашли подозреваемых в отравлении Скрипаля и что в них "нет ничего особенного или криминального".
- А уже 13 сентября на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова. В частности, те рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями.
- По словам Петрова и Боширова, они раньше якобы никогда не слышали о Скрипале, а вообще работают в фитнес-индустрии.
- В Британии на это заявили, что не верят Кремлю, а Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки.
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