Земляки узнали в "Боширове" офицера ГРУ Чепигу, - российские СМИ
Минимум одна женщина подтвердила журналистам, что он и Руслан Боширов, подозреваемый в отравлении Скрипалей, - это один человек, пишет Коммерсант.
Собеседники попросили не называть их имен, опасаясь проблем с ФСБ. Они уточнили, что видели Чепигу давно, лет десять назад. По их словам, в последние дни жители Березовки пересматривают и перечитывают все опубликованные материалы на данную тему.
"Сто процентов он. Глаза почти черные, и голос его. В 1996 году он окончил Березовскую школу и поступил в ДВОКУ [Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище]. Очень умный, хороший парень сообразительный, язык подвязанный, учился хорошо. Все о нем могут сказать только положительное. Не пил, не курил, ни в каких плохих компаниях никогда замешан не был", - рассказала землячка Чепиги.
В то же время другая жительница села сказала, что Чепига должен быть лысым, и взгляд у него другой.
"То, что он на секретной службе в горячих точках, мы знали. Его мама плакала: даже семья не была в курсе, где именно он находится. Жена в Хабаровске жила, ждала. Я последний раз его видела лет десять назад, когда он приезжал к родным. Он был уже почти лысым, не очень похож на это фото, у него открытый взгляд был, а тут как исподлобья. Хотя глаза карие", - рассказала она.
Семью Чепига помнят в селе, хотя они несколько лет назад переехали в Благовещенск. Чепига после окончания военного вуза поехал по распределению. По информации селян, он женат, у него двое детей. Не так давно в селе обсуждали новость о том, что якобы его семье дали четырехкомнатную квартиру в Москве.
- Напомним, 5 марта в Солсбери российскому экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки.
- 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что они нашли подозреваемых в отравлении Скрипаля и что в них "нет ничего особенного или криминального".
- А уже 13 сентября на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова. В частности, те рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями. По словам Петрова и Боширова, они раньше якобы никогда не слышали про Скрипаля, а вообще работают в фитнес-индустрии.
- Впоследствии исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider выпустили часть расследования про Петрова и Боширова. Выяснилось, что в досье Федеральной миграционной службы нет данных о предыдущих паспортах Петрова, который получил документ в 2009 году. Обычно эти сведения о владельцах паспортов там есть.
- "Руслан Боширов", которого подозревают в отравлении Скрипалей, - это псевдоним полковника Главного разведывательного управления российского минобороны Анатолия Чепиги.
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