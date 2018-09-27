Земляки узнали в "Боширове" офицера ГРУ Чепигу, - российские СМИ

27 сентября, 2018, 19:52

Российские журналисты нашли знакомых полковника ГРУ Анатолия Чепиги в селе Березовка Амурской области, где долгое время жила семья

Минимум одна женщина подтвердила журналистам, что он и Руслан Боширов, подозреваемый в отравлении Скрипалей, - это один человек, пишет Коммерсант.

Собеседники попросили не называть их имен, опасаясь проблем с ФСБ. Они уточнили, что видели Чепигу давно, лет десять назад. По их словам, в последние дни жители Березовки пересматривают и перечитывают все опубликованные материалы на данную тему.

"Сто процентов он. Глаза почти черные, и голос его. В 1996 году он окончил Березовскую школу и поступил в ДВОКУ [Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище]. Очень умный, хороший парень сообразительный, язык подвязанный, учился хорошо. Все о нем могут сказать только положительное. Не пил, не курил, ни в каких плохих компаниях никогда замешан не был", - рассказала землячка Чепиги.

В то же время другая жительница села сказала, что Чепига должен быть лысым, и взгляд у него другой.

"То, что он на секретной службе в горячих точках, мы знали. Его мама плакала: даже семья не была в курсе, где именно он находится. Жена в Хабаровске жила, ждала. Я последний раз его видела лет десять назад, когда он приезжал к родным. Он был уже почти лысым, не очень похож на это фото, у него открытый взгляд был, а тут как исподлобья. Хотя глаза карие", - рассказала она.

Семью Чепига помнят в селе, хотя они несколько лет назад переехали в Благовещенск. Чепига после окончания военного вуза поехал по распределению. По информации селян, он женат, у него двое детей. Не так давно в селе обсуждали новость о том, что якобы его семье дали четырехкомнатную квартиру в Москве.