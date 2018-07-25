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ЕСПЧ просит Сенцова прекратить голодовку

Европейский суд по правам человека призвал незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку, которую он начал еще 14 мая, и согласиться на лечение

Об этом говорится в заявлении на сайте ЕСПЧ.

"Европейский суд по правам человека сегодня принял решение о временной мере в деле заключенного кинорежиссера Олег Сенцов, призвав Россию обеспечить ему надлежащее лечение в институционном учреждении. Суд также призвал господина Сенцова прекратить голодовку и принять все предложенное лечение для спасения жизни", - заявляет ЕСПЧ.

В организации напомнили, что имеют право указывать государствам-подписантам Европейской конвенции по правам человека, к каким действиям прибегнуть, чтобы предотвратить непоправимый вред в случае наличия таких рисков.

"Согласно правилу 39 Регламента Суда, Суд может указать на временные меры для любого государства-участника Европейской конвенции по правам человека. Временными мерами являются неотложные меры, которые, согласно общепринятой практики Суда, применяются лишь в случае, если существует неизбежный риск непоправимый ущерб", - отметили в ЕСПЧ.

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