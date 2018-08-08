"Не собираюсь останавливаться": Сенцов рассказал о своем состоянии
Об этом Сенцов написал на копии обращения к заместителю министра юстиции РФ о его переводе в медучреждение в Симферополе. Документ опубликовал в Facebook адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.
"Ребята! Спасибо большое за всеобъемлющую заботу, но мне вряд ли разрешат перевод в Симферополь. А если и позволят, то не факт, что там будет лучше. А если и будет лучше, то вообще не факт, что меня туда довезут живым. Мое состояние не для транспортировки сейчас, то я останусь там, где я есть - здесь нормально в плане медицинских условий. И никакие другие врачи меня не вылечат, потому что я не больной, а голодаю и не собираюсь останавливаться. Всем спасибо. Всем большой привет. Слава Украине! Олег Сенцов", - написал политзаключенный.
Сенцов написал письмо 7 августа. В обращении о его переводе говорилось, что в Симферополе живет врач, который имеет всю медицинскую историю Сенцова, а также его родные, которые могут уговорить его прекратить голодовку. Кроме того, приведен аргумент, что в случае смерти Сенцова вследствие голодания российская власть сможет обеспечить ему последнюю встречу с родителями и детьми.
В то же время Динзе отметил, что главный врач гражданской больницы, в которую Сенцова возили на обследование, угрожал кормить его насильно.
"Сенцов Олег не верит в обеспечительные меры со стороны России. Ранее его привозили в гражданскую больницу для обследования и возможности помещения в медицинское учреждение гражданского типа. Главный врач, когда узнал, кого к нему привезли, сказал, что привяжет Олега к больничной койке, напихает его насильно медицинскими препаратами и искусственным питанием. Если же Олег будет отказываться, то трубу с искусственным питанием поставит в нос или рот, на крайний случай в задницу. Вот такие врачи в России бывают. Карательная медицина", - написал Динзе.
Также Динзе со ссылкой на дипломатов, которые общаются с РФ по поводу Сенцова, сообщил, что российские власти не планируют отпускать украинца, и предполагает возможность его гибели в тюрьме для запугивания других заключенных.
"По информации от дипломатов, контактирующих с Россией в отношении решения вопроса с Олегом Сенцовым, указывается, что Сенцова не собираются отпускать, типа пусть умирает в назидание другим заключенным. Если это правда, то я даже не знаю, как это комментировать" , - подытожил Динзе.
- Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Появилось видео с Сенцовым в колонии, отснятое в 18-й день его голодовки.
- Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- Сенцов пережил уже второй кризис со здоровьем и согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси в день. По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить.
- Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку.
- Пульс Сенцова замедлился до 40 ударов в минуту, у него плохо с сердцем.
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