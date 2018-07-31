"Провокация и чушь": Турчинов об идее референдума на Донбассе
Об этом Турчинов сказал в ответ на вопрос журналистов, передает "112 Украина".
"Россия имеет свою трактовку минских соглашений и "формулы Штайнмайера", фактически они свою деструктивную позицию маскируют под любые названия, в том числе предложение о проведении референдума. Извините, это провокация и чушь. Проводить референдум на оккупированных территориях Крыма и Донбасса - это все равно, что читать лекцию колорадским жукам о необходимости сохранения урожая. Это никогда не будет воспринято страной", - сказал Турчинов.
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Глава СНБО подчеркнул, что правовые мероприятия можно проводить только на свободных территориях.
"Сначала должна быть полная деокупация, полное освобождение оккупированных территорий. После этого могут быть задействованы уже политические механизмы реинтеграции этой территории в конституционное поле Украины", - добавил Турчинов.
- Напомним, 16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. По данным издания Bloomberg, Путин предложил Трампу провести "референдум" на оккупированном Донбассе.
- Госдепартамент США исключил возможность проведения "референдума" на Донбассе, заявив, что это было бы нелегитимно. РФ хочет поговорить о "референдуме" на Донбассе в нормандском формате.
- Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о невозможности проведения на оккупированном Россией Донбассе "референдума".
- Представители Украины в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске заявили о невозможности каких-либо "референдумов" на оккупированном Донбассе.
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