"Провокация и чушь": Турчинов об идее референдума на Донбассе

31 июля, 2018, 17:59

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о невозможности проведения референдумов на оккупированных Россией территориях Донбасса

Об этом Турчинов сказал в ответ на вопрос журналистов, передает "112 Украина".

"Россия имеет свою трактовку минских соглашений и "формулы Штайнмайера", фактически они свою деструктивную позицию маскируют под любые названия, в том числе предложение о проведении референдума. Извините, это провокация и чушь. Проводить референдум на оккупированных территориях Крыма и Донбасса - это все равно, что читать лекцию колорадским жукам о необходимости сохранения урожая. Это никогда не будет воспринято страной", - сказал Турчинов.

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Глава СНБО подчеркнул, что правовые мероприятия можно проводить только на свободных территориях.

"Сначала должна быть полная деокупация, полное освобождение оккупированных территорий. После этого могут быть задействованы уже политические механизмы реинтеграции этой территории в конституционное поле Украины", - добавил Турчинов.