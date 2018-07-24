Волкер высказался об идее "референдума" на Донбассе, Крыме и миротворцах ООН

24 июля, 2018, 18:21

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о невозможности проведения на оккупированном Россией Донбассе "референдума", якобы предложенного президентом России Владимиром Путиным президенту США Дональду Трампу

Об этом Волкер заявил в интервью "112 Украина".

"Белый дом уже сделал заявление, и он отклонил это предложение", - сказал Волкер.

Спецпредставитель США подчеркнул, что без контроля Украины над временно оккупированными территориями люди живут в опасной ситуации, нет свободы передвижений, много людей уехали, поэтому "никакого референдума там не может быть, и он не может быть легитимным".

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Кроме того, Волкер очередной раз заявил, что США не признают аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

"Нет никаких движений о возможном признании ситуации с Крымом и нет никаких движений относительно Восточной Украины. Это принципиальный вопрос переговоров", - сказал спецпредставитель Госдепа США.

По вопросу введения на оккупированный Россией Донбасс миротворцев ООН Волкер констатировал отсутствие прогресса из-за позиции России.

"Россия застряла на своей позиции, озвученной в сентябре прошлого года. Они поддерживают только размещение сил защиты миссии ОБСЕ. Это не создает условий для дальнейшего выполнения Минских соглашений. Нам нужны настоящие миротворческие силы, которые обеспечат безопасность, отвод тяжелого вооружения, контроль над украинской границей, обеспечат условия, при которых могут быть проведены местные выборы. Когда люди смогут вернуться домой, восстановится нормальная жизнь. До этого я не вижу, как может произойти прогресс. Мы сможем направить миссию только когда Россия на это согласится. Именно поэтому мы ведем переговоры. Без согласия России это невозможно", - сказал Волкер.