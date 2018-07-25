Украинская сторона ТКГ в Минске сделала заявление относительно "референдумов" на Донбассе

25 июля, 2018, 20:07

Представители Украины в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске заявили о невозможности каких-либо "референдумов" на оккупированном Донбассе

Об этом сообщила в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"На ТКГ и на политической подгруппе украинская сторона поставила россиянам еще один вопрос: поднималась ли на саммите в Хельсинки идея "референдума" на Донбассе. Мы четко заявили, что ни о каких референдумах на оккупированных украинских землях не может идти и речи. И вместо того, чтобы выдумывать очередные сценарии расчленения Украины, мы требуем от РФ забрать свое оружие и технику и расформировать все созданные Кремлем фейковые "органы власти" на Донбассе, не предусмотренные Минскими соглашениями, все эти "правительства", "парламенты" и т. д." - написала Геращенко.

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Первый вице-спикер парламента подчеркнула, что проведение одним государством незаконного "референдума" на территории другого государства является преступлением с точки зрения международного права и предупредила о новых исках против России в международных судах.

"Как справедливо отметил Посол А. Моцик (посол Украины в США, - ред.), проведение иностранным государством референдума на территории другого суверенного государства является тяжким международным преступлением. Россия одно такое преступление уже совершила в Крыму. Не стоит повторять на Донбассе, где РФ и ее марионетками уже осуществлены тысячи преступлений против человечности: сбитие Боинга, убийства и ранения украинцев, незаконные удержания, пытки, разрушение инфраструктуры, кража собственности, вывоз и демонтаж украинских предприятий и шахт. Мы все это фиксируем. Все это напоминаем каждый раз в Минске. И ожидаем от правительства новых исков против РФ в международные суды", - добавила Геращенко.