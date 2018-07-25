Украинская сторона ТКГ в Минске сделала заявление относительно "референдумов" на Донбассе
Об этом сообщила в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
"На ТКГ и на политической подгруппе украинская сторона поставила россиянам еще один вопрос: поднималась ли на саммите в Хельсинки идея "референдума" на Донбассе. Мы четко заявили, что ни о каких референдумах на оккупированных украинских землях не может идти и речи. И вместо того, чтобы выдумывать очередные сценарии расчленения Украины, мы требуем от РФ забрать свое оружие и технику и расформировать все созданные Кремлем фейковые "органы власти" на Донбассе, не предусмотренные Минскими соглашениями, все эти "правительства", "парламенты" и т. д." - написала Геращенко.
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Первый вице-спикер парламента подчеркнула, что проведение одним государством незаконного "референдума" на территории другого государства является преступлением с точки зрения международного права и предупредила о новых исках против России в международных судах.
"Как справедливо отметил Посол А. Моцик (посол Украины в США, - ред.), проведение иностранным государством референдума на территории другого суверенного государства является тяжким международным преступлением. Россия одно такое преступление уже совершила в Крыму. Не стоит повторять на Донбассе, где РФ и ее марионетками уже осуществлены тысячи преступлений против человечности: сбитие Боинга, убийства и ранения украинцев, незаконные удержания, пытки, разрушение инфраструктуры, кража собственности, вывоз и демонтаж украинских предприятий и шахт. Мы все это фиксируем. Все это напоминаем каждый раз в Минске. И ожидаем от правительства новых исков против РФ в международные суды", - добавила Геращенко.
- Напомним, 16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. По данным издания Bloomberg, Путин предложил Трампу провести "референдум" на оккупированном Донбассе.
- Госдепартамент США исключил возможность проведения "референдума" на Донбассе, заявив, что это было бы нелегитимно.
- РФ хочет поговорить о "референдуме" на Донбассе в нормандском формате.
- Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о невозможности проведения на оккупированном Россией Донбассе "референдума".
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