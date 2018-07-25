 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украинская сторона ТКГ в Минске сделала заявление относительно "референдумов" на Донбассе

Представители Украины в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске заявили о невозможности каких-либо "референдумов" на оккупированном Донбассе

Об этом сообщила в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"На ТКГ и на политической подгруппе украинская сторона поставила россиянам еще один вопрос: поднималась ли на саммите в Хельсинки идея "референдума" на Донбассе. Мы четко заявили, что ни о каких референдумах на оккупированных украинских землях не может идти и речи. И вместо того, чтобы выдумывать очередные сценарии расчленения Украины, мы требуем от РФ забрать свое оружие и технику и расформировать все созданные Кремлем фейковые "органы власти" на Донбассе, не предусмотренные Минскими соглашениями, все эти "правительства", "парламенты" и т. д." - написала Геращенко.

Читайте также. Почему Путин мог предложить Трампу "референдум" на Донбассе. Объяснение с ПАСЕ

Первый вице-спикер парламента подчеркнула, что проведение одним государством незаконного "референдума" на территории другого государства является преступлением с точки зрения международного права и предупредила о новых исках против России в международных судах.

"Как справедливо отметил Посол А. Моцик (посол Украины в США, - ред.), проведение иностранным государством референдума на территории другого суверенного государства является тяжким международным преступлением. Россия одно такое преступление уже совершила в Крыму. Не стоит повторять на Донбассе, где РФ и ее марионетками уже осуществлены тысячи преступлений против человечности: сбитие Боинга, убийства и ранения украинцев, незаконные удержания, пытки, разрушение инфраструктуры, кража собственности, вывоз и демонтаж украинских предприятий и шахт. Мы все это фиксируем. Все это напоминаем каждый раз в Минске. И ожидаем от правительства новых исков против РФ в международные суды", - добавила Геращенко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 июля, 2018 среда

больше новостей

25 июля, 2018 среда

24 июля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать