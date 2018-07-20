Почему Путин мог предложить Трампу "референдум" на Донбассе. Объяснение с ПАСЕ

20 июля, 2018, 11:38

Россия использует идею референдума на Донбассе, чтобы привлечь внимание мировой общественности и изменить свой статус на мировой арене

Об этом заявил заместитель главы постоянной делегации в ПАСЕ, депутат Верховной Рады Георгий Логвинский в комментарии "РБК-Украина".

Он прокомментировал информацию издания Bloomberg о том, что президент Владимир Путин во время саммита предложил президенту США Дональду Трампу провести "референдум" на оккупированных территориях Донбасса.

По его словам, нельзя подтвердить, что данные журналистов являются достоверными, однако такая информация имеет право на существование. При этом кремлевская власть уже высказывала эту идею.

"Ей это нужно, чтобы поменять свой статус. Все, что касается России, в Европе имеет определенную токсичность. Но, ничего не делая, они свой статус не поменяют. Поэтому они хотят каких-то оснований, чтобы поменять свой статус. Любые формы волеизъявления, как и референдум, могут быть только во время и при условии свободы граждан", - подчеркнул Логвинский.

Он отметил, что вопрос волеизъявления можно обсуждать только при условии свободы граждан Донбасса, а это возможно только если Россия выведет войска. В противном случае это будет фейковый референдум, а территории так и останутся оккупированными, просто изменится отношение мирового сообщества к России.

Депутат напомнил, что, согласно законодательству Украины, референдума отдельной территории быть не может. С точки зрения демократии, это хорошая идея, но Путин на это никогда не пойдет.

"Методом пропаганды люди могут чувствовать себя пророссийскими, но это фейк. Я считаю, что это их план. Проходит, например, потом этот псевдореферендум, но потом они говорят, мол, мы получили много голосов "за", и ряд стран могут воспринять это. Но есть ряд стран, которые никогда не воспримут его. Эти все методы открыты и понятны", - подытожил Логвинский.