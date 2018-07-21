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Госдеп ответил на путинскую идею о "референдуме" на Донбассе

Госдепартамент США исключил возможность проведения референдума на Донбассе, заявив, что это было бы нелегитимно

Об этом заявила в Twitter представитель Госдепа Хизер Науэрт.

"Чтобы было понятно: Администрация не рассматривает поддержку референдума на востоке Украины - такой "референдум" не имел бы легитимности. Мы продолжаем поддерживать Минские договоренности для разрешения конфликта на Донбассе", - написала Науэрт.

Накануне, 20 июля, с аналогичным заявлением выступил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гаррет Маркис.

Читайте также. Почему Путин мог предложить Трампу "референдум" на Донбассе. Объяснение с ПАСЕ

  • Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Встреча в Хельсинки была первыми отдельными переговорами между Трампом и Путиным не на широких полях международных саммитов, а также первыми в истории переговорами президентов США и России один на один с участием только переводчиков. Путин и Трамп провели тет-а-тет около двух часов.
  • По данным издания Bloomberg, Путин предложил Трампу провести "референдум" на оккупированном Донбассе.
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