Госдеп ответил на путинскую идею о "референдуме" на Донбассе
Об этом заявила в Twitter представитель Госдепа Хизер Науэрт.
"Чтобы было понятно: Администрация не рассматривает поддержку референдума на востоке Украины - такой "референдум" не имел бы легитимности. Мы продолжаем поддерживать Минские договоренности для разрешения конфликта на Донбассе", - написала Науэрт.
Накануне, 20 июля, с аналогичным заявлением выступил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гаррет Маркис.
To be clear: The Administration is not considering supporting a referendum in Ukraine E - A “referendum” would have no legitimacy. We continue to support #Minsk agreements for solving the conflict in #Donbas #ukraine @statedept— Heather Nauert (@statedeptspox) 20 июля 2018 г.
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- Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Встреча в Хельсинки была первыми отдельными переговорами между Трампом и Путиным не на широких полях международных саммитов, а также первыми в истории переговорами президентов США и России один на один с участием только переводчиков. Путин и Трамп провели тет-а-тет около двух часов.
- По данным издания Bloomberg, Путин предложил Трампу провести "референдум" на оккупированном Донбассе.
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