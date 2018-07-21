Госдеп ответил на путинскую идею о "референдуме" на Донбассе

21 июля, 2018, 15:35

Госдепартамент США исключил возможность проведения референдума на Донбассе, заявив, что это было бы нелегитимно

Об этом заявила в Twitter представитель Госдепа Хизер Науэрт.

"Чтобы было понятно: Администрация не рассматривает поддержку референдума на востоке Украины - такой "референдум" не имел бы легитимности. Мы продолжаем поддерживать Минские договоренности для разрешения конфликта на Донбассе", - написала Науэрт.

Накануне, 20 июля, с аналогичным заявлением выступил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гаррет Маркис.

To be clear: The Administration is not considering supporting a referendum in Ukraine E - A “referendum” would have no legitimacy. We continue to support #Minsk agreements for solving the conflict in #Donbas #ukraine @statedept — Heather Nauert (@statedeptspox) 20 июля 2018 г.

Читайте также. Почему Путин мог предложить Трампу "референдум" на Донбассе. Объяснение с ПАСЕ