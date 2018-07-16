Объясниться с Россией было бы хорошо, потому что мы - самые мощные ядерные державы - Трамп на встрече с Путиным
16 июля, 2018, 14:30
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин начали свою официальную встречу в Хельсинки
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В частности, американский президент отметил, что есть большое количество хороших вещей, о которых им следует поговорить, двое лидеров будут иметь дискуссии по поводу всего - "от торговли до военной отрасли, ракет и ядерного вооружения, а также о Китае".
По его словам, в последнее время две страны имели не очень хорошие отношения, впрочем, по его мнению, найти общий язык с Россией было бы хорошо, а не плохо".
"Мир хочет видеть, что мы поладили, потому что мы две большие ядерные силы, которые имеют 90% всех ядерных арсеналов и это - плохо. Надеюсь, что мы с этим что-то сделаем, потому что это отрицательная сила, а не положительная", - подчеркнул Трамп.
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