 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

РФ хочет поговорить о "референдуме" на Донбассе в нормандском формате


фото: sputnik
Россия планирует поднять вопрос проведения "референдума" на Донбассе во время переговоров в нормандском формате в Берлине

Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, передает "Радио Свобода".

"В конце этой недели должна состояться на уровне политдиректоров стран" нормандской четверки "встреча в Берлине, где будет разговор о том, как нам продвигаться в реализации Минских договоренностей. Там поговорим", - сказал Карасин в ответ на вопрос об идее Владимира Путина провести такой "референдум".

Читайте также. Почему Путин мог предложить Трампу "референдум" на Донбассе. Объяснение с ПАСЕ

Ранее, в 2014 году, Россия уже организовывала незаконные "референдумы" на территории Украины - 16 марта в Крыму и 11 мая в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, 16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. По данным издания Bloomberg, Путин предложил Трампу провести "референдум" на оккупированном Донбассе.

Госдепартамент США исключил возможность проведения "референдума" на Донбассе, заявив, что это было бы нелегитимно.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июля, 2018 понедельник

больше новостей

23 июля, 2018 понедельник

22 июля, 2018 воскресенье

21 июля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать