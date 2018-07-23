РФ хочет поговорить о "референдуме" на Донбассе в нормандском формате

23 июля, 2018, 17:19

Россия планирует поднять вопрос проведения "референдума" на Донбассе во время переговоров в нормандском формате в Берлине

Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, передает "Радио Свобода".

"В конце этой недели должна состояться на уровне политдиректоров стран" нормандской четверки "встреча в Берлине, где будет разговор о том, как нам продвигаться в реализации Минских договоренностей. Там поговорим", - сказал Карасин в ответ на вопрос об идее Владимира Путина провести такой "референдум".

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Ранее, в 2014 году, Россия уже организовывала незаконные "референдумы" на территории Украины - 16 марта в Крыму и 11 мая в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, 16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. По данным издания Bloomberg, Путин предложил Трампу провести "референдум" на оккупированном Донбассе.

Госдепартамент США исключил возможность проведения "референдума" на Донбассе, заявив, что это было бы нелегитимно.