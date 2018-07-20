Путин предложил Трампу провести "референдум" на оккупированном Донбассе, - Bloomberg

20 июля, 2018, 08:51

Президент Владимир Путин заявил российским дипломатам, что во время саммита он предложил президенту США Дональду Трампу провести "референдум" на оккупированных территориях Донбасса

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на двух людей, которые присутствовали во время закрытой речи Путина в четверг.

Путин своим предложением в отношении Украины пытается показать, что он якобы хочет завершения 4-летнего конфликта, однако подобный "референдум", как ожидается, будет негативно воспринят Украиной и европейскими союзниками.

Если слова российского президента о реакции Трампа были точно переданы, то этим соглашением предлагается более гибкий подход в этом деле, чем США демонстрировали ранее.

На встрече в Хельсинки Трамп также согласился рассмотреть просьбу Путина о том, чтобы допросить бывшего американского посла в Москве по поводу нарушений во время избирательной кампании в США.

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Путин представил свой последний отчет о встрече с президентом США во время конференции с высшими российскими послами и официальными лицами МИД в Москве.

Один из собеседников издания заявил, что Трамп попросил Путина не обсуждать идею "референдума" на пресс-конференции после саммита, чтобы дать время лидеру США обдумать это.

Предложение Путина требует голосования, которое будет проведено под эгидой международного сообщества, в котором будут участвовать жители оккупированных территорий. Голосование будет касаться статуса этих территорий.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать детали того, что Путин сказал об Украине на саммите, отметив: "обсуждались некоторые новые идеи. Над ними будут работать".