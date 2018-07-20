Путин предложил Трампу провести "референдум" на оккупированном Донбассе, - Bloomberg
Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на двух людей, которые присутствовали во время закрытой речи Путина в четверг.
Путин своим предложением в отношении Украины пытается показать, что он якобы хочет завершения 4-летнего конфликта, однако подобный "референдум", как ожидается, будет негативно воспринят Украиной и европейскими союзниками.
Если слова российского президента о реакции Трампа были точно переданы, то этим соглашением предлагается более гибкий подход в этом деле, чем США демонстрировали ранее.
На встрече в Хельсинки Трамп также согласился рассмотреть просьбу Путина о том, чтобы допросить бывшего американского посла в Москве по поводу нарушений во время избирательной кампании в США.
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Путин представил свой последний отчет о встрече с президентом США во время конференции с высшими российскими послами и официальными лицами МИД в Москве.
Один из собеседников издания заявил, что Трамп попросил Путина не обсуждать идею "референдума" на пресс-конференции после саммита, чтобы дать время лидеру США обдумать это.
Предложение Путина требует голосования, которое будет проведено под эгидой международного сообщества, в котором будут участвовать жители оккупированных территорий. Голосование будет касаться статуса этих территорий.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать детали того, что Путин сказал об Украине на саммите, отметив: "обсуждались некоторые новые идеи. Над ними будут работать".
- Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. В городе прошли акции протеста из-за встречи президентов.
- Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки была первыми в истории переговорами президентов США и России один на один с участием только переводчиков. Путин и Трамп провели тет-а-тет около двух часов..
- Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Трамп "не сдал ни одной позиции по Украине".
- После встречи Путин заявил, что Россия не вмешивалась в выборы президента США в 2016 году. Трамп поддержал заявление Путина.
- На следующий день Трамп заявил, что соглашается с выводами разведки о том, что Россия вмешивалась в американские выборы, а на брифинге с Путиным была "оговорка".
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