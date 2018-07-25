Не Бабченко единым: правоохранители инсценировали убийство ровенского бизнесмена

25 июля, 2018, 14:19

Убийство ровенского предпринимателя, которое якобы состоялось 17 июля, было инсценировкой правоохранительных органов

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенщины.

По легенде, в полицию поступило сообщение, что в Ровно на улице Небесной Сотни застрелили мужчину. Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили между автомобилями на парковке.

"Инсценировка убийства позволила задокументировать преступную деятельность целой организованной группы. Она действовала на территории области и влияла на определенные процессы. Кроме того, удалось отследить связи заказчика и "погибшего", что является весомой информацией для наших работников", — рассказывают правоохранители.

Полицейские установили, что на счету организованной группы – поджог информационного агентства журналистских расследований "Четвертая власть".

Известно, что организовал преступную группу 46-летний житель областного центра, криминальный авторитет. Он покинул пределы Украины 13 июля.

Сообщается, что уже собрали достаточно доказательств для сообщения о подозрении организатору.

Установлено, что деятельность организованной группы была направлена на дестабилизацию криминогенной ситуации в Ровенской области.

Во время обыска у одного из исполнителей, 49-летнего жителя столицы, в подсобке его дачного дома на Житомирщине полицейские изъяли самодельный взрывной предмет, запал в гранаты, пистолет и патроны. У другого, в квартире в Киеве обнаружили 11 гранат, 12 запалов к ним и патроны. Правоохранители устанавливают происхождение оружия и боеприпасов.

Исполнителям сообщили о подозрении в подготовке к умышленному убийству по ч.1 ст.14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ.

Ровенский городской суд взял их под стражу без права внесения залога. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

В ночь на 30 мая появилось сообщение, что в Киеве убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко. Позже стало известно, что убийство было инсценированным в рамках спецоперации СБУ.

СБУ удалось задержать организатора покушения. Правоохранители выяснили, что подготовка убийства Бабченко является одной из операций российских спецслужб. "Киллер" Бабченко сдал организатора покушения СБУ.

СБУ предоставила доказательства причастности россиянина Вячеслава Пивоварника к покушению на Бабченко и объявила ему подозрение в терроризме.

18 июня столичный апелляционный суд оставил под стражей предполагаемого организатора покушения на журналиста Бабченко Бориса Германа.

Адвокат Бориса Германа Евгений Солодко заявил, что якобы слышал имя второго задержанного по делу о покушении на журналиста Аркадия Бабченко.