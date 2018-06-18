Покушение на Бабченко: суд оставил Германа под стражей

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Апелляционный суд Киева отклонил жалобу стороны защиты Бориса Германа на решение Шевченковского суда, который избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток.

18 июня адвокаты Германа отметили, что у подозреваемого сейчас плохое состояние здоровья. Они также добавили к делу распечатку с мессенджера, где Герман отмечает, что не собирается бежать из Украины или препятствовать следствию.

В результате заседания Апелляционный суд отклонил жалобу стороны защиты и оставил Бориса Германа под стражей.