Покушение на Бабченко: суд оставил Германа под стражей
18 июня, 2018, 16:30
Столичный апелляционный суд оставил под стражей предполагаемого организатора покушения на журналиста Бабченко Бориса Германа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Апелляционный суд Киева отклонил жалобу стороны защиты Бориса Германа на решение Шевченковского суда, который избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток.
18 июня адвокаты Германа отметили, что у подозреваемого сейчас плохое состояние здоровья. Они также добавили к делу распечатку с мессенджера, где Герман отмечает, что не собирается бежать из Украины или препятствовать следствию.
В результате заседания Апелляционный суд отклонил жалобу стороны защиты и оставил Бориса Германа под стражей.
- Напомним, в ночь на 30 мая появилось сообщение, что в Киеве убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко. Позже стало известно, что убийство было инсценированным в рамках спецоперации СБУ.
- СБУ удалось задержать организатора покушения. Правоохранители выяснили, что подготовка убийства Бабченко является одной из операций российских спецслужб. "Киллер" Бабченко сдал организатора покушения СБУ.
- Организатор убийства Борис Герман подтвердил, что договаривался с людьми из РФ о террористической деятельности. Суд арестовал подозреваемого в организации покушения Бориса Германа.
- СБУ предоставила доказательства причастности Вячеслава Пивоварника к покушению на Бабченко и объявила ему подозрение в терроризме.
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