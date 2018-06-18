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Покушение на Бабченко: суд оставил Германа под стражей

Столичный апелляционный суд оставил под стражей предполагаемого организатора покушения на журналиста Бабченко Бориса Германа

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Апелляционный суд Киева отклонил жалобу стороны защиты Бориса Германа на решение Шевченковского суда, который избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток.

18 июня адвокаты Германа отметили, что у подозреваемого сейчас плохое состояние здоровья. Они также добавили к делу распечатку с мессенджера, где Герман отмечает, что не собирается бежать из Украины или препятствовать следствию.

В результате заседания Апелляционный суд отклонил жалобу стороны защиты и оставил Бориса Германа под стражей.

 

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