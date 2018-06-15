СБУ предоставила доказательства причастности Пивоварника к покушению на Бабченко

15 июня, 2018, 16:06

СБУ продемонстрировала доказательства причастности Вячеслава Пивоварника к покушению на жизнь журналиста Аркадия Бабченко. Пивоварнику сообщили о подозрении в организации и подготовке теракта еще 8 июня

Сейчас Пивоварник находится на территории России.

Об этом заявил представитель СБУ на брифинге, передает Еспресо.TV.

Подозрение объявлено по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 27 (организация преступления), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

СБУ утверждает, что Вячеслав Пивоварник и Борис Герман вступили в сговор со спецслужбами РФ для совершения в Украине террористических актов.

Убийство Бабченко должно было стать "тест-драйвом", что подтвердило бы способность Бориса Германа организовать преступления.

Среди доказательств была продемонстрирована, в частности, переписка Пивоварника и аудиозаписи разговоров между организаторами покушения. При этом Пивоварник подписан в телефоне Германа как "Слюсик" - производное от имени Вячеслав.

В переписке Пивоварник требовал от организатора покушения Бориса Германа активизироваться относительно организации убийства, передачи денежных средств за выполнение убийства.

СБУ также установила, что Герман по указанию Пивоварника совершил финансирование и логистику из России в Украину трех украинцев, которые в Ростове-на-Дону прошли инструктаж и обучение спецслужбами РФ для совершения терактов.

На аудиозаписях, обнародованных СБУ, можно также услышать, что Борис Герман, подозреваемый в организации покушения на журналиста Бабченко, утверждает, что эта задача поставлена ему из РФ, а также утверждает, что действует как российский резидент в Украине.

Следствием СБУ также задокументированы попытки подозреваемого Германа получить огнестрельное оружие из зоны боевых действий на Донбассе. На фрагменте аудиозаписи гражданин Герман объясняет, что это задание было поставлено ему именно российской стороной с целью дестабилизации ситуации в Украине накануне президентских выборов.

Кроме того, СБУ было задокументировано, что Герман выполнял роль посредника, через которого РФ осуществляла финансирование пророссийских организаций в Украине, упоминается партия "Умная сила". Эти решения принимались на уровне высшего политического руководства РФ, в частности в разговорах ссылаются на Путина. А сам Герман четко определяет свои функции как кассира.

В СБУ объяснили, что сначала планировали задержать Германа сразу после установления заказчиков покушения на Бабченко. Но в процессе расследования было установлено, что в РФ планируют целую серию терактов в Украине. При этом были получены данные, что российскими спецслужбами составлен целый список потенциальных целей для террористических атак - мишенями должны были стать граждане Украины и граждане РФ, которые уехали из России из-за угрозы жизни.

В СБУ утверждают, что на территории Украины действуют и другие лица, которые могут быть вовлечены российской стороной к выполнению этих терактов.

Поэтому СБУ было принято решение организовать имитацию преступления, а именно - имитацию убийства Бабченко. Это помогло не только предотвратить реальное убийство журналиста, но и раскрыть список других потенциальных целей.

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