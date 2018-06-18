Адвокат Германа назвал имя второго задержанного по делу о покушении на Бабченко
Об этом Солодко сказал журналистам после заседания Апелляционного суда по поводу меры пресечения его подзащитному, информирует Радио Свобода.
По словам Солодко, задержанного зовут Тарас Стельмашенко. В Службе безопасности Украины пока это заявление не комментировали.
Прокурор Роман Цыба подтвердил, что Стельмашенко выдвинули обвинение в подготовке к совершению террористического акта по сговору группы лиц. Стельмашенко является гражданином Украины.
Ранее СБУ установила, что Герман по указанию россиянина Пивоварника осуществил финансирование и организацию перевозки из России в Украину трех украинцев, которые в Ростове-на-Дону прошли инструктаж и обучение спецслужбами России для осуществления терактов, в том числе для совершения убийств по "списку 47".
13 июня 2018 года СБУ задержала гражданина Украины Т., который руководил группой лиц, которые прошли обучение в Ростове-на-Дону и в Украине.
По месту жительства гражданина Т. было изъято огнестрельное оружие и патроны к нему. Гражданину Т. поставлено в известность о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и взрывчаткой), а также в организации приготовления террористического акта.
Генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил, что следствие вышло на этого человека через информацию, добытую в ходе спецоперации при участии журналиста Аркадия Бабченко.
Возможно речь идет о человеке, который изображен на этом фото из соцсетей.
- В ночь на 30 мая появилось сообщение, что в Киеве убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко. Позже стало известно, что убийство было инсценированным в рамках спецоперации СБУ.
- СБУ удалось задержать организатора покушения. Правоохранители выяснили, что подготовка убийства Бабченко является одной из операций российских спецслужб. "Киллер" Бабченко сдал организатора покушения СБУ.
- СБУ предоставила доказательства причастности россиянина Вячеслава Пивоварника к покушению на Бабченко и объявила ему подозрение в терроризме.
- 18 июня столичный апелляционный суд оставил под стражей предполагаемого организатора покушения на журналиста Бабченко Бориса Германа.
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