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Адвокат Германа назвал имя второго задержанного по делу о покушении на Бабченко

Адвокат Бориса Германа Евгений Солодко заявил, что якобы слышал имя второго задержанного по делу о покушении на журналиста Аркадия Бабченко

Об этом Солодко сказал журналистам после заседания Апелляционного суда по поводу меры пресечения его подзащитному, информирует Радио Свобода.

По словам Солодко, задержанного зовут Тарас Стельмашенко. В Службе безопасности Украины пока это заявление не комментировали.

Прокурор Роман Цыба подтвердил, что Стельмашенко выдвинули обвинение в подготовке к совершению террористического акта по сговору группы лиц. Стельмашенко является гражданином Украины.

Ранее СБУ установила, что Герман по указанию россиянина Пивоварника осуществил финансирование и организацию перевозки из России в Украину трех украинцев, которые в Ростове-на-Дону прошли инструктаж и обучение спецслужбами России для осуществления терактов, в том числе для совершения убийств по "списку 47".

13 июня 2018 года СБУ задержала гражданина Украины Т., который руководил группой лиц, которые прошли обучение в Ростове-на-Дону и в Украине.

По месту жительства гражданина Т. было изъято огнестрельное оружие и патроны к нему. Гражданину Т. поставлено в известность о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и взрывчаткой), а также в организации приготовления террористического акта.

Генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил, что следствие вышло на этого человека через информацию, добытую в ходе спецоперации при участии журналиста Аркадия Бабченко.

Возможно речь идет о человеке, который изображен на этом фото из соцсетей.

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