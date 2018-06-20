"Жизнь надо прожить так, чтобы резюме за тебя писала ФСБ": Бабченко показал досье на себя
Распечатками он поделился на своей странице в Facebook, написав "А жизнь нужно прожить так, чтобы резюме за тебя писала ФСБ. В ориентировании на твое убийство".
В материалах ФСБ собраны телефоны, мейлы, адреса, данные о регистрации, семье и краткая характеристика. В частности, расписаны места учебы, несения военной службы и места работы.
"Отличается резко негативным отношением к действующей власти и русофобскими взглядами, которые постоянно выражает в интеренете. С большой радостью реагирует на любой трагический случай в России, лишь бы смерть известного человека", - говорится в характеристике.
Впоследствии перечисляются конкретные случаи негативных высказываний о несчастных случаях, связанных с Россией. Например, о катастрофе Ту-154 над Черным морем, смерти Олега Табакова и тому подобное.
- В ночь на 30 мая появилось сообщение, что в Киеве убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко. Позже стало известно, что убийство было инсценированным в рамках спецоперации СБУ.
- СБУ удалось задержать организатора покушения. Правоохранители выяснили, что подготовка убийства Бабченко является одной из операций российских спецслужб. "Киллер" Бабченко сдал организатора покушения СБУ.
- СБУ предоставила доказательства причастности россиянина Вячеслава Пивоварника к покушению на Бабченко и объявила ему подозрение в терроризме.
- 18 июня столичный апелляционный суд оставил под стражей предполагаемого организатора покушения на журналиста Бабченко Бориса Германа.
- Адвокат Бориса Германа Евгений Солодко заявил, что якобы слышал имя второго задержанного по делу о покушении на журналиста Аркадия Бабченко.
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