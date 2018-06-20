"Жизнь надо прожить так, чтобы резюме за тебя писала ФСБ": Бабченко показал досье на себя

20 июня, 2018, 09:57

Российский журналист и блогер Аркадий Бабченко, на которого готовили покушение, обнародовал досье на себя, составленное российскими спецслужбами

Распечатками он поделился на своей странице в Facebook, написав "А жизнь нужно прожить так, чтобы резюме за тебя писала ФСБ. В ориентировании на твое убийство".

В материалах ФСБ собраны телефоны, мейлы, адреса, данные о регистрации, семье и краткая характеристика. В частности, расписаны места учебы, несения военной службы и места работы.

"Отличается резко негативным отношением к действующей власти и русофобскими взглядами, которые постоянно выражает в интеренете. С большой радостью реагирует на любой трагический случай в России, лишь бы смерть известного человека", - говорится в характеристике.

Впоследствии перечисляются конкретные случаи негативных высказываний о несчастных случаях, связанных с Россией. Например, о катастрофе Ту-154 над Черным морем, смерти Олега Табакова и тому подобное.