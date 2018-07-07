Трагедия на полигоне в Ривненской области: врачи рассказали о состоянии раненых воинов
7 июля, 2018, 17:28
Раненые солдаты, которые 6 июля 2018 года получили травмы в результате разрыва миномета на ривненском полигоне, проходят лечение и реабилитацию во Львовском военном госпитале
По словам врачей госпиталя, планируется прооперировать бойцов, которые находятся в тяжелом состоянии, информирует 5 канал.
"Они в сознании, продолжают получать интенсивное лечение. В дальнейшем ожидают оперативного вмешательства", - сообщил начальник Военно-медицинского клинического центра Западного региона Иван Гайда.
- Напомним, 6 июля во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне взорвался миномет, в результате чего трое военнослужащих 128-й (закарпатской) бригады погибли, еще 9 получили ранения.
- Кабмин наработает необходимые предложения, чтобы не допустить повторения таких инцидентов.
- Основной версией причин взрыва считают нарушение мер безопасности во время проведения учений.
- Президент Петр Порошенко запретил использовать во время учений такие минометы до завершения расследования.
- Трое из девяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
- Закарпатский областной военный комиссариат обнародовал имена военнослужащих ВСУ, погибших от взрыва миномета во время учений на Ривненщине.
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