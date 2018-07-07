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Трагедия на полигоне в Ривненской области: врачи рассказали о состоянии раненых воинов

Раненые солдаты, которые 6 июля 2018 года получили травмы в результате разрыва миномета на ривненском полигоне, проходят лечение и реабилитацию во Львовском военном госпитале

По словам врачей госпиталя, планируется прооперировать бойцов, которые находятся в тяжелом состоянии, информирует 5 канал.

"Они в сознании, продолжают получать интенсивное лечение. В дальнейшем ожидают оперативного вмешательства", - сообщил начальник Военно-медицинского клинического центра Западного региона Иван Гайда.

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