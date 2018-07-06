На Ривненщине во время учений произошел взрыв: трое военных погибли, еще 9 - ранены
6 июля, 2018, 09:43
Во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском общевойсковом полигоне разорвало миномет, в результате чего погибли и получили ранения военнослужащие
Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.
В ведомстве отметили, что инцидент произошел сегодня, около шести часов утра. По предварительным данным, трое военнослужащих погибли, еще девять бойцов получили ранения разных степеней тяжести.
"Решением командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины бригадные тактические учения приостановлено. Назначено служебное расследование относительно причин того, что произошло на огневой позиции. В настоящее время обстоятельства трагического случая выясняются", - подчеркнули в ведомстве.
Отметим, на украинских полигонах от взрывов минометов с 2016 года погибло уже 12 военных.
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