Названа основная версия причины взрыва на полигоне Ровенщины

6 июля, 2018, 11:32

Министр обороны Степан Полторак назначил проведение служебного расследования в связи со взрывом миномета на Ровенском общевойсковом полигоне, в результате чего погибли военные

Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

Отмечается, что на место происшествия срочно направлена оперативная группа во главе с заместителем министра обороны и ответственными за проведение расследования лицами.

"Сейчас рассматривается несколько версий, которые привели к чрезвычайному происшествию. Основной версией является нарушение мер безопасности во время проведения учений", - подчеркнули в ведомстве.