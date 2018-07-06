Названа основная версия причины взрыва на полигоне Ровенщины
6 июля, 2018, 11:32
Министр обороны Степан Полторак назначил проведение служебного расследования в связи со взрывом миномета на Ровенском общевойсковом полигоне, в результате чего погибли военные
Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.
Отмечается, что на место происшествия срочно направлена оперативная группа во главе с заместителем министра обороны и ответственными за проведение расследования лицами.
"Сейчас рассматривается несколько версий, которые привели к чрезвычайному происшествию. Основной версией является нарушение мер безопасности во время проведения учений", - подчеркнули в ведомстве.
- Сегодня, во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском общевойсковом полигоне разорвало миномет, в результате чего трое военнослужащих погибли, еще девять бойцов получили ранения разных степеней тяжести.
- Кабинет министров наработает необходимые предложения, чтобы в Украине больше не повторилась ситуация с гибелью военных от взрыва отечественной техники.
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