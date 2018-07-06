 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В ВСУ уточнили данные о состоянии пострадавших от взрыва на Ровенщине военных

Трое из девяти пострадавших от взрыва миномета во время учений на Ровенщине находятся в тяжелом состоянии

Об этом сообщает начальник пресс-центра командования Сухопутных войск ВСУ Иван Арефьев, передает "Украинская правда".

Арефьев добавил, что остальные шестеро пострадавших имеют травмы средней степени тяжести.

В то же время сайт Донецкой областной администрации сообщает о 4 погибших от взрыва миномета. Отмечается, что двое погибли на месте, а еще двое - по дороге в больницу.

  • Сегодня, во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском общевойсковом полигоне разорвало миномет, в результате чего трое военнослужащих погибли, еще девять бойцов получили ранения разных степеней тяжести.
  • Кабинет министров наработает необходимые предложения, чтобы в Украине больше не повторилась ситуация с гибелью военных от взрыва отечественной техники.
  • Сейчас рассматривается несколько версий, которые привели к чрезвычайному происшествию. Основной версией является нарушение мер безопасности во время проведения учений.
  • Порошенко запретил использовать минометы на время расследования.

     

     

     

     

     

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 июля, 2018 пятница

больше новостей

6 июля, 2018 пятница

5 июля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать