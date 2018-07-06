В ВСУ уточнили данные о состоянии пострадавших от взрыва на Ровенщине военных
6 июля, 2018, 12:44
Трое из девяти пострадавших от взрыва миномета во время учений на Ровенщине находятся в тяжелом состоянии
Об этом сообщает начальник пресс-центра командования Сухопутных войск ВСУ Иван Арефьев, передает "Украинская правда".
Арефьев добавил, что остальные шестеро пострадавших имеют травмы средней степени тяжести.
В то же время сайт Донецкой областной администрации сообщает о 4 погибших от взрыва миномета. Отмечается, что двое погибли на месте, а еще двое - по дороге в больницу.
- Сегодня, во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском общевойсковом полигоне разорвало миномет, в результате чего трое военнослужащих погибли, еще девять бойцов получили ранения разных степеней тяжести.
- Кабинет министров наработает необходимые предложения, чтобы в Украине больше не повторилась ситуация с гибелью военных от взрыва отечественной техники.
- Сейчас рассматривается несколько версий, которые привели к чрезвычайному происшествию. Основной версией является нарушение мер безопасности во время проведения учений.
- Порошенко запретил использовать минометы на время расследования.
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