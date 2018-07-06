Взрыв миномета на полигоне Ровенщины: правительство обещает взять ситуацию под контроль

6 июля, 2018, 10:56

Кабинет министров наработает необходимые предложения, чтобы в Украине больше не повторилась ситуация с гибелью военных от взрыва отечественной техники

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Владимир Гройман, сообщает Еспресо.TV.

Он ответил на вопрос депутата от "Самопомочі" Тараса Пастуха, который прокомментировал ситуацию на Ровенском полигоне. Пастух напомнил, что правительство до сих пор не внесло представление на назначение двух членов наблюдательного совета "Укроборонпрома", чтобы работа концерна "была направлена на пользу государству".

Премьер выразил соболезнования семьям погибших и сказал, что это - огромная потеря и по этому делу будет проведено расследование.

"Нам нужно посмотреть и на прошлый случай, на результат расследования. Что касается контроля, то вы правы, я сейчас работаю над этим. И в ближайшее время внесу предложения", - подчеркнул Гройсман.

Сегодня, во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском общевойсковом полигоне разорвало миномет, в результате чего трое военнослужащих погибли, еще девять бойцов получили ранения разных степеней тяжести.