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Взрыв на Ровенском полигоне: Порошенко запретил использовать минометы на время расследования

Президент Петр Порошенко требует предоставить ему в конце следующей недели первые результаты расследования относительно взрыва миномета на Ровенском общевойсковом полигоне

Об этом глава государства заявил во время передачи Воздушным силам ВСУ отремонтированного и модернизированного заводом самолета Ан-26, сообщает Еспресо.TV.

Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения.

Президент поручил министру обороны Степану Полтораку и голове Генштаба Виктору Муженко срочно разобраться в причинах трагедии и принять исчерпывающие меры, чтобы такого не допустить снова.

"Даю поручение на учениях до завершения расследования указанные минометы не применять. Доложить мне в конце следующей недели о первых результатах расследования", - подчеркнул Порошенко.

  • Сегодня, во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском общевойсковом полигоне разорвало миномет, в результате чего трое военнослужащих погибли, еще девять бойцов получили ранения различной степени тяжести.
  • Кабинет министров разработает необходимые предложения, чтобы в Украине больше не повторилась ситуация с гибелью военных от взрыва отечественной техники.
  • Сейчас рассматривается несколько версий, которые привели к ЧП. Основной версией является нарушение мер безопасности во время проведения учений.
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