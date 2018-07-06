Взрыв на Ровенском полигоне: Порошенко запретил использовать минометы на время расследования

6 июля, 2018, 12:11

Президент Петр Порошенко требует предоставить ему в конце следующей недели первые результаты расследования относительно взрыва миномета на Ровенском общевойсковом полигоне

Об этом глава государства заявил во время передачи Воздушным силам ВСУ отремонтированного и модернизированного заводом самолета Ан-26, сообщает Еспресо.TV.

Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения.

Президент поручил министру обороны Степану Полтораку и голове Генштаба Виктору Муженко срочно разобраться в причинах трагедии и принять исчерпывающие меры, чтобы такого не допустить снова.

"Даю поручение на учениях до завершения расследования указанные минометы не применять. Доложить мне в конце следующей недели о первых результатах расследования", - подчеркнул Порошенко.