6 июля, 2018, 15:24

Закарпатский областной военный комиссариат обнародовал имена военнослужащих ВСУ, погибших от взрыва миномета во время учений на Ривненщине

Об этом говорится в сообщении пресс-службы военкомата в Facebook.

"К сожалению 06.07.2018 около 05:45 во время выполнения учебно-боевых задач на общевойсковом полигоне в Ривненской области из жизни ушло трое патриотов и защитников родной земли", - сообщили в военкомате.

Погибшие - командир минометной батареи войсковой части №А1778 капитан Тихоновский Валерий Тимофеевич 1978 года рождения, старший наводчик миномета 1-го минометного взвода минометной батареи войсковой части №А1778 солдат Власов Дмитрий Олегович 1996 г. р., мастер-номер расчета 1-го минометного взвода минометной батареи военной части А1778 солдат Пишкар Юрий Юрьевич 1975 г. р.

"Мы глубоко сочувствуем родителям и семьям погибших и никакими словами не унять жгучую боль и не залечить раны в душе. Скорбим и поддерживаем родных в трудную годину скорби. Пусть опека Всевышнего и наши молитвы облегчат семейное горе и помогут перенести эту тяжелую боль утраты близкого человека. Светлую память о мужественных защитниках Украины навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 июля во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне взорвался миномет, в результате чего трое военнослужащих погибли, еще 9 получили ранения.