Российский омбудсмен утверждает, что Сенцов отказался встречаться с врачами
Об этом журналистам заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова после прибытия в Киев в эфире одного из каналов, сообщает Еспресо.TV.
Она отметила, что каждый день получает подробную информацию о состоянии здоровья Сенцова от уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком округе Анатолия Сака.
"Я не вижу смертельной опасности, но меня не может не беспокоить, что 40 дней голодания - это очень длительный срок", - отметила Москалькова.
По ее словам, она обратилась к руководителю пенитенциарной системы для того, чтобы украинцу провели консилиум с теми врачами, которых предложит адвокат или родственники, чтобы к ним было доверие.
"Он сказал, что он вообще не хочет встречаться ни с какими врачами, что он крепок, что "не дождутся" и он будет отстаивать свою позицию до конца", - подытожила Москалькова.
Отметим, сегодня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что представители России неоднократно распространяли противоречивую информацию относительно состояния здоровья Сенцова.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексиоованном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- Вместе с Сенцовым стали отказываться от еды еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков. Затем Кольченко прекратил голодовку.
- 15 июня Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили к Сенцову.
- 19 июня украинского омбудсмена Людмилу Денисову снова не пустили к незаконно заключенному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову.
- 21 июня Сенцова перевели в медицинскую часть из-за проблем с сердцем и почками, хотя недавно Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе РФ Анатолий Сак заявил, что украинец чувствует себя "вполне нормально".
- Денисова недавно заявила, что Сенцов почти не встает, у него отказывают рецпторы.
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