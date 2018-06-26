Российский омбудсмен утверждает, что Сенцов отказался встречаться с врачами

26 июня, 2018, 09:33

По словам представителей российской стороны, украинский политзаключенный Олег Сенцов отказался от предложения пройти осмотр у врачей, которых изберут его адвокат и родственники

Об этом журналистам заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова после прибытия в Киев в эфире одного из каналов, сообщает Еспресо.TV.

Она отметила, что каждый день получает подробную информацию о состоянии здоровья Сенцова от уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком округе Анатолия Сака.

"Я не вижу смертельной опасности, но меня не может не беспокоить, что 40 дней голодания - это очень длительный срок", - отметила Москалькова.

По ее словам, она обратилась к руководителю пенитенциарной системы для того, чтобы украинцу провели консилиум с теми врачами, которых предложит адвокат или родственники, чтобы к ним было доверие.

"Он сказал, что он вообще не хочет встречаться ни с какими врачами, что он крепок, что "не дождутся" и он будет отстаивать свою позицию до конца", - подытожила Москалькова.

Отметим, сегодня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что представители России неоднократно распространяли противоречивую информацию относительно состояния здоровья Сенцова.