Голодовка Сенцова: местный омбудсмен говорит, что украинец чувствует себя "вполне нормально"
Об этом Сак заявил в информационном запросе от "Укринформ".
Третья встреча омбусдмена с Олегом Сенцовим состоялась 20 июня 2018 года во время плановой работы в ИК-8.
"На все мои вопросы гражданин Сенцов охотно ответил, что не в чем не нуждается и чувствует себя на этом этапе вполне нормально. Сейчас осужденному Сенцову поддерживающую терапию в виде капельниц осуществляют дважды в сутки. Осужденный Сенцов находится под круглосуточным наблюдением медицинского персонала. Состояние здоровья осужденного Сенцова держу на контроле", - говорится в сообщении.
Ямальский омбудсмен также сообщил, что он проинформировал Сенцова о том, что "в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний работают представители врачи, которые намерены лично осмотреть Сенцова”.
Однако, по его словам, украинский политзаключенный отказался, сказав, что его "вполне устраивает обслуживание и помощь медицинского персонала колонии".
"Мне не нравится эта возня по поводу моего здоровья! Чувствую себя нормально. Жалоб и претензий нет! Много читаю, хожу по помещению", - таким образом региональный омбудсмен передал слова политзаключенного.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированом Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- Вместе с Сенцовим стали отказываться от еды еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков. Затем Кольченко прекратил голодовку.
- 15 июня Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили к Сенцову.
- 19 июня украинского омбудсмена Людмилу Денисову снова не пустили к незаконно заключенному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову.
- Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что готов подать прошение на помилование Сенцова на основании Европейской конвенции по правам человека.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве