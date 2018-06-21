Голодовка Сенцова: местный омбудсмен говорит, что украинец чувствует себя "вполне нормально"

21 июня, 2018, 16:00

Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе РФ Анатолий Сак заявил, что посетил в колонии незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова

Об этом Сак заявил в информационном запросе от "Укринформ".

Третья встреча омбусдмена с Олегом Сенцовим состоялась 20 июня 2018 года во время плановой работы в ИК-8.

"На все мои вопросы гражданин Сенцов охотно ответил, что не в чем не нуждается и чувствует себя на этом этапе вполне нормально. Сейчас осужденному Сенцову поддерживающую терапию в виде капельниц осуществляют дважды в сутки. Осужденный Сенцов находится под круглосуточным наблюдением медицинского персонала. Состояние здоровья осужденного Сенцова держу на контроле", - говорится в сообщении.

Ямальский омбудсмен также сообщил, что он проинформировал Сенцова о том, что "в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний работают представители врачи, которые намерены лично осмотреть Сенцова”.

Однако, по его словам, украинский политзаключенный отказался, сказав, что его "вполне устраивает обслуживание и помощь медицинского персонала колонии".

"Мне не нравится эта возня по поводу моего здоровья! Чувствую себя нормально. Жалоб и претензий нет! Много читаю, хожу по помещению", - таким образом региональный омбудсмен передал слова политзаключенного.