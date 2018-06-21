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Голодовка Сенцова: местный омбудсмен говорит, что украинец чувствует себя "вполне нормально"

Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе РФ Анатолий Сак заявил, что посетил в колонии незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова

Об этом Сак заявил в информационном запросе от "Укринформ".

Третья встреча омбусдмена с Олегом Сенцовим состоялась 20 июня 2018 года во время плановой работы в ИК-8.

"На все мои вопросы гражданин Сенцов охотно ответил, что не в чем не нуждается и чувствует себя на этом этапе вполне нормально. Сейчас осужденному Сенцову поддерживающую терапию в виде капельниц осуществляют дважды в сутки. Осужденный Сенцов находится под круглосуточным наблюдением медицинского персонала. Состояние здоровья осужденного Сенцова держу на контроле", - говорится в сообщении.

Ямальский омбудсмен также сообщил, что он проинформировал Сенцова о том, что "в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний работают представители врачи, которые намерены лично осмотреть Сенцова”.

Однако, по его словам, украинский политзаключенный отказался, сказав, что его "вполне устраивает обслуживание и помощь медицинского персонала колонии".

"Мне не нравится эта возня по поводу моего здоровья! Чувствую себя нормально. Жалоб и претензий нет! Много читаю, хожу по помещению", - таким образом региональный омбудсмен передал слова политзаключенного.

  • Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированом Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенных.
  • Вместе с Сенцовим стали отказываться от еды еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков. Затем Кольченко прекратил голодовку.
  • 15 июня Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили к Сенцову.
  • 19 июня украинского омбудсмена Людмилу Денисову снова не пустили к незаконно заключенному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову.
  • Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что готов подать прошение на помилование Сенцова на основании Европейской конвенции по правам человека.
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